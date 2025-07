Guerre Israël-Hamas : près de 60 000 morts dans les offensives à Gaza

Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, le 7 octobre 2023, 59 821 Palestiniens ont perdu la vie sur la bande de Gaza et 144 851 ont été blessés.

Le bilan annoncé dimanche par les autorités sanitaires pourrait bien s’alourdir dans les prochaines heures.

Au cours des dernières 24 heures, les attaques israéliennes ont coûté la vie à 88 Palestiniens et blessé 374 autres ; Certains tentant de se ravitailler.

Des camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à entrer dans la bande de Gaza dimanche matin par le poste frontière de Kerem Shalom, selon des sources palestiniennes locales.

Un afflux d'aide humanitaire qui intervient suite aux nombreux appels lancés à la communauté internationale pour faciliter l'acheminement d’un soutien d'urgence à Gaza,

Où les habitants sont toujours confrontés à de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité.

Les parachutages d'aide humanitaire ont repris samedi au-dessus de diverses localités du nord de la bande de Gaza, mais cette approche a été critiquée.

Notamment par le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, qui l'a qualifiée de "moyen le plus coûteux et le plus inefficace" d'acheminer l'aide humanitaire.

Depuis le 27 mai, 1 121 personnes ont été tuées et plus de 7 485 blessées en cherchant de l’aide.