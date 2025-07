L’ONU appelle à la levée du blocus territorial sur Gaza

Les parachutages d’aide humanitaire ont repris dimanche au-dessus de la bande de Gaza, alors que la situation humanitaire continue de se dégrader.

Trois avions jordaniens et émiratis ont largué près de 25 tonnes de vivres et de produits de première nécessité. Face à l’aggravation de la crise, l’ONU et plusieurs ONG tirent la sonnette d’alarme, évoquant une flambée de la malnutrition infantile et un risque imminent de famine généralisée pour les plus de deux millions d’habitants de l’enclave palestinienne.

L’armée israélienne a également annoncé avoir procédé à des parachutages d’aide, une décision qui intervient après des semaines de pression internationale visant à permettre un accès plus fluide aux vivres, à l’eau et aux médicaments.

À la veille de la conférence de haut niveau sur la Palestine, prévue lundi à New York, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un appel solennel : j’en appelle instamment à Israël pour qu’il mette fin immédiatement à son occupation illégale des territoires palestiniens. J’invite également toutes les parties à s’engager résolument pour faire avancer une solution à deux États. Cette conférence est une opportunité majeure : les gouvernements doivent prendre des mesures concrètes pour exercer une pression réelle sur Israël afin de mettre un terme définitif aux violences à Gaza. Ceux qui choisiraient de ne pas agir pourraient être tenus pour complices de crimes internationaux.

De son côté, Israël continue de nier toute responsabilité dans les pénuries, affirmant ne pas bloquer l’acheminement de l’aide. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté les critiques de l’ONU, accusant l’organisation de répandre des contrevérités.

En parallèle, des camions d’aide ont pu franchir dimanche la frontière depuis l’Égypte, entrant dans la bande de Gaza sous blocus. Israël a annoncé observer des pauses humanitaires quotidiennes dans certains secteurs, afin de faciliter l’entrée de l’aide, alors que les besoins sur le terrain atteignent des niveaux critiques.