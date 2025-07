Guerre Israël-Hamas : Trump contredit Netanyahu sur la famine à Gaza

Lors d'une visite en Écosse aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer, Donald Trump a réfuté les propos de Benjamin Netanyahu, selon lesquels il n’y aurait pas de famine à Gaza.

Le président américain a affirmé que la situation était tout autre. « En me basant sur la télévision, je dirais que non. Ces enfants semblent très affamés. » Il a ajouté que les États-Unis et d’autres nations fournissaient déjà beaucoup d’aide, notamment en nourriture, et que la mobilisation internationale s’accélérait.

« C’est une crise humanitaire, une catastrophe absolue. Personne ne veut voir cela. Les Britanniques doivent être révoltés par ce qu’ils voient à l’écran. » a déclaré Trump.

Il a aussi souligné l’urgence d’un cessez-le-feu, remerciant le président pour ses efforts, tout en précisant que la communauté internationale œuvre de son côté. « L’Amérique fait beaucoup, et de nombreux pays aussi. Nous travaillons avec la Jordanie pour une aide directe. La situation est désespérée. »

Par ailleurs, dans la bande de Gaza, deux avions ont largué des colis solidaires, attachés à des parachutes, près de la frontière. Ces largages visent à contourner les difficultés logistiques qui empêchent le transport terrestre de l’aide humanitaire vers un territoire assiégé par Israël depuis 2023.