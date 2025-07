Soudan : une guerre oubliée aux conséquences désastreuses

Au Soudan, la guerre civile qui ravage le pays depuis plus de deux ans a provoqué l’une des pires crises humanitaires.

Le conflit entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide a éclaté en avril 2023 à Khartoum, avant de s’étendre à tout le pays, notamment dans les régions du Darfour et du Kordofan. Résultat : Le système de santé à genoux, des millions de déplacés et des épidémies de choléra, rougeole et paludisme.

L’UNICEF alerte des milliers d’enfants souffrent déjà de malnutrition aiguë. Le Soudan, autrefois surnommé ‘le grenier de l’Afrique’, voit ses terres agricoles détruites, son économie paralysée.

Même les symboles culturels n’ont pas été épargnés. Plus de dix sites, dont le musée national, ont été attaqués. Les écoles, elles, servent aujourd’hui d’abris pour les familles déplacées. Et pendant ce temps, les combats continuent, plongeant le pays un peu plus dans le chaos.