Soudan : les paramilitaires nomment leur Premier ministre parallèle

Les Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire impliqué dans la guerre civile qui ravage le Soudan depuis avril 2023, ont annoncé samedi 26 juillet la nomination d’un Premier ministre, actant la création d’un gouvernement parallèle dans les zones sous leur contrôle.

Mohamed Hassan Al-Ta’ayshi, ex-membre du Conseil souverain de transition entre 2019 et 2021, est désigné à la tête du « gouvernement de paix et d’unité ». Cette initiative fait suite à une charte politique conclue en février à Nairobi entre les FSR et plusieurs groupes armés et civils alliés.

Les FSR, dirigées par le général Mohammed Hamdan Daglo, dominent aujourd’hui la majeure partie du Darfour, à l’ouest, et plusieurs localités du Kordofan, au centre-sud du pays. De leur côté, les forces armées soudanaises, commandées par le général Abdel Fattah Al-Bourhane, contrôlent le nord, l’est et le centre, dont Khartoum, qu’elles ont récemment reprise.

En plus du chef du gouvernement, les FSR ont mis en place un conseil présidentiel de quinze membres, présidé par Daglo lui-même. Le chef rebelle Abdelaziz Al-Hilu, qui tient certaines positions dans le sud, a été nommé vice-président. Le poste de gouverneur du Darfour a également été attribué à El-Hadi Idris, malgré la présence d’un gouverneur rival aligné sur l’armée, Minni Arko Minawi.

Face à ce gouvernement parallèle, l’exécutif reconnu par la communauté internationale, dirigé par Kamil Idris depuis mai, peine à s’imposer. Trois postes ministériels restent vacants.

Ce nouvel épisode confirme la fragmentation politique du pays, conséquence directe de la rupture entre les anciens alliés du coup d’État de 2021 : l’armée et les FSR.