Afrique du Sud : la 4e édition du "Comic-Con Africa" ouvre ses portes

Quelque 80 000 fans de bandes dessinées, créateurs, joueurs, amateurs de culture pop se sont donnés rendez-vous au plus vaste centre d'exposition d'Afrique du Sud, le Comic Con Africa.

Le festival dont c'est la quatrième édition a lieu à Nasrec à Johannesburg. Cette année, la salle de jeux a été agrandie et un certain nombre de tournois de sports électroniques sont au menu. Cette année, les fans de BD auront l’occasion de rencontrer de près leurs acteurs, artistes et créateurs préférés. Plus de 100 animations vont meubler ces jours d'exposition.

Un pavillon Afro Greek est dédié aux bandes dessinées reflétant la société et l'héritage africains. Trevor Ngwenya a présent son dernier projet, un super-héros inspiré du roi Shaka, un roi sud-africain très vénéré pour avoir unifié une grande partie du pays sous le nom de la nation zouloue.

Parmi les autres projets, des super-héros locaux figurent un paladin noir luttant contre les pannes d'électricité incessantes qui ont frappé l'Afrique du Sud ces dernières années et une série de bandes dessinées inspirée de la mythologie africaine.

Vêtues de capes de super-héros et de costumes de science-fiction, des milliers de personnes ont afflué vendredi dans ce vaste centre d'exposition, pour le premier jour du Comic Con Africa, qui se déroule jusqu'à lundi. Cette année, le festival est salué pour avoir ouvert un espace aux cosplayeurs, des gens qui se déguisent en s'inspirant de personnages de jeux vidéo ou mangas sur le continent africain.