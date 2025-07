CAN féminine 2024 : Salma Bouguerch, la médecin-footballeuse du Maroc

Salma Bouguerch est l'une des joueuses ayant brillé lors de la CAN féminine en cours. Milieu de terrain et membre de l'équipe des Lionnes de l'Atlas, elle a obtenu son diplôme de médecine l'année dernière. À seulement 26 ans, elle incarne la détermination et la passion, ayant su, avec brio, concilier sa carrière sportive et ses études.

Originaire d’El Jadida, cette athlète a débuté dans le football de quartier avant d’intégrer, en 2012, l’école du club Difaa El Jadida. Sa passion s’est rapidement affirmée, la menant à représenter la sélection marocaine lors des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris. Forte de son talent, elle a également joué pour le Wydad Athletic Club, devenant une figure incontournable du football féminin marocain.

Son entourage familial a toujours été un soutien solide dans son parcours. Son père, ses oncles et proches l’ont encouragée à poursuivre le football tout en lui rappelant l’importance de ses études. "Ma famille m’a toujours soutenue, c’est grâce à eux que j’ai pu avancer malgré les obstacles," confie-t-elle.

Malgré la rigueur de ses études en médecine à Casablanca, Salma a su gérer ses responsabilités avec discipline.

Bouguerch souligne le rôle fondamental du soutien familial pour dépasser les stéréotypes liés aux femmes dans le football. "Je suis fière de ma famille, qui croit en moi et m’encourage à continuer à exceller dans mes deux passions," affirme-t-elle.

Après avoir mis entre parenthèses le football durant ses premières années de médecine, elle a repris sa carrière sportive, convaincue que la détermination et la discipline sont les clés du succès. Pour elle, la pratique du sport et la poursuite d’études supérieures se complètent parfaitement : patience, communication et apprentissage permanent.

Ce samedi 26 juillet à Rabat, la finale de la CAN Féminine 2024 opposera le Maroc au Nigeria. Salma Bouguerch, qui a brillé tout au long du tournoi, rêve de réaliser son rêve en décrochant la coupe avec son équipe.