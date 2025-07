RDC : 12 personnes secourues de l'effondrement d'une mine d'or

Douze personnes ont été secourues dans une mine d'or informelle de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) qui s'est effondrée ce week-end, piégeant un nombre indéterminé parmi les milliers de mineurs qui y travaillaient, a déclaré mercredi le gouverneur provincial.

La mine d'or de Lomera, dans la province du Sud-Kivu, s'est effondrée dimanche à la suite d'un glissement de terrain, ensevelissant de nombreux mineurs qui travaillaient dans les tunnels souterrains, a déclaré le gouverneur Patrick Busu bwa Ngwi Nshombothe dans un communiqué publié après sa visite sur le site.

M. Nshombothe, qui a été nommé par un groupe rebelle contrôlant la région, a déclaré que plus de 4 700 mineurs travaillaient sur le site et que le nombre de morts et de disparus était inconnu. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

La région du Sud-Kivu a récemment été frappée par de fortes pluies, provoquant des glissements de terrain dans plusieurs villages et sites miniers.

Le site de Lomera est une mine artisanale, exploitée non pas par une entreprise officielle, mais par des travailleurs individuels utilisant des outils rudimentaires, souvent dans des conditions dangereuses.

Il se trouve dans un territoire contrôlé par le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda voisin. Le groupe s'est emparé de deux grandes parties de l'est de la RDC, riche en minerais, lors d'une avancée majeure au début de cette année.

Des milliers de personnes sont venues à Lomera ces derniers mois dans l'espoir de gagner leur vie comme mineurs artisanaux, transformant la région en un "chaos tentaculaire de puits de mine et d'abris de fortune", a déclaré l'organisation humanitaire internationale Médecins sans frontières dans un communiqué sur une épidémie de choléra dans la région le mois dernier.