Tennis : Venus Williams annonce son grand retour

Venus Williams est de retour sur la scène du tennis, prête à concourir pour la première fois depuis plus d'un an.

Si elle a souvent souri ou ri dimanche en évoquant son retour au DC Open, il y a une chose qui la rendrait encore plus heureuse : que sa jeune sœur Serena était de la partie.

"Je n'arrête pas de dire à mon équipe : la seule chose qui rendrait ce tournoi encore meilleur, c'est qu'elle soit là. Nous avons toujours tout fait ensemble, alors bien sûr, elle me manque", a déclaré Venus, interrogée sur une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant Serena en train de balancer une raquette. "Mais si elle revient, je suis sûre qu'elle vous le fera savoir."

Le tout, bien sûr, avec un large sourire. Serena, 43 ans, n'a pas joué depuis l'US Open de 2022, lorsqu'elle a déclaré qu'elle "évoluait" loin du sport qu'elle a dominé pendant des années, en route vers 23 titres du Grand Chelem en simple et 14 autres en double avec Venus.

"Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je ne me pose pas ce genre de questions", a déclaré Venus Willimas un jour avant le début du tournoi sur dur dans la capitale des USA. "Nous frappons toujours la balle, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes toujours en train de frapper."

Selon elle, c'est au cours d'une de ses récentes séances d'entraînement que Serena est arrivée et s'est jointe à elle pendant 15 ou 20 minutes. "Elle peut prendre six mois de congés, et elle frappe toujours aussi bien", a déclaré Venus. "On ne peut pas enseigner ce genre de talent. Elle est tellement douée."

Elles ont toutes deux été les meilleures à un moment donné.

Toutes deux ont atteint la première place du classement. Venus Willimas, qui a eu 45 ans le mois dernier, a remporté sept grands championnats en simple, deux à l'U.S. Open et cinq à Wimbledon.

Son dernier tournoi a eu lieu en mars 2024 à l'Open de Miami, où elle est sortie au premier tour. Cela fait si longtemps que le site officiel du WTA Tour la mentionne comme "inactive".

"C'est très spécial pour moi de revenir jouer au tennis", a déclaré Venus Willimas. "Je pense que c'est une surprise pour les fans - et une surprise en général, car je garde mes cartes bien en main."