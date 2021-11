"King Richard", biopic du père des sœurs Serena et Venus Williams

King Richard, ce biopic retrace la carrière de Serena Williams et Venus. L'acteur principal Will Smith incarne leur père Richard Williams qui a joué un grand rôle dans leur carrière.

Sans expérience, Richard Williams apprend tout dans les livres s'improvise coach de tennis de ses filles et élabore un plan d'entraînement de plusieurs dizaines de pages. Le père des deux futures championnes en était convaincu : ce qui compte vraiment dans ce sport, c’est le mental. Séance après séance, les deux petites filles se transformaient en machines de guerre.

Le film montre le désir de King Richard qui rêvait et prévoyait d'élever Venus et Serena pour qu'elles deviennent des stars du tennis, met en lumière sa méthode, il a refusé de les autoriser de jouer dans des tournois juniors avant de passer pro, afin de protéger leur enfance le plus longtemps possible.

Les deux sœurs et l'acteur principal Will Smith étaient à Los Angeles pour l'avant-première de King Richard : ce que j'espère que les filles retirent de cette histoire, c'est que vous pouvez tout faire, il suffit de continuer à rêver et à se battre, de s'entourer de personnes merveilleuses. Vous pouvez y arriver. Vous le pouvez vraiment, explique Venus Williams.

Réalisé par Reinaldo Marcus Green, le film dévoile le rôle de Richard Williams, père et entraîneur des deux légendes du tennis, qui a elles seules se sont imposées parmi les meilleures joueuses de tennis de l’histoire, remportant aux passages 4 médailles d’or olympiques à elles deux 14 titres du Grand Chelem en jouant ensemble, en double. Elles ont remporté à elles deux pas moins de 30 titres du Grand Chelem en simple.