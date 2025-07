Expulsés des USA, 95 Haïtiens rentrent au bercail

Les autorités américaines ont expulsé quatre-vingt-quinze Haïtiens supplémentaires mercredi. Le vol en provenance de Floride est arrivé dans la ville de Cap-Haïtien, au nord du pays, où des policiers armés attendaient sur le tarmac.

De nombreux migrants ont débarqué de l'avion le visage couvert et ont refusé de s'identifier.

Selon les autorités, certaines des personnes expulsées ont un casier judiciaire et purgeaient une peine aux États-Unis.

« Je suis entré aux Etats-Unis en septembre 2021. Après quelques problèmes avec la police, l'ICE m'a envoyé un message me demandant de me présenter - c'était le 24 novembre. Je ne voulais pas fuir, et certaines personnes m'ont dit d'aller au Canada, mais j'ai dit "non", je me rendrai. Après un certain temps en prison, j'ai demandé qu'on me renvoie dans mon pays. Je ne suis pas un voleur dans mon pays et je ne voulais pas rester en prison. Je suis heureux d'être de retour dans mon pays. », s'est confiée une des personnes expulsée.

Onze femmes figuraient parmi les quatre-vingt-quinze personnes expulsées.

Les immigrants ont été traités dans une installation de fortune mise en place à l'aéroport du Cap-Haïtien en février, lorsque le premier vol d'expulsion est arrivé dans le pays.La police a détenu les rapatriés, qui feront l'objet d'une enquête au cas par cas avant d'être libérés pour rentrer chez eux.