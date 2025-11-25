Angola fin du 7e sommet Union européenne/Union africaine

Le renforcement d’un partenariat fondé sur les valeurs partagés, principal message du 7e sommet Union Européenne-Union africaine qui s’est achevé mardi à Luanda, la capitale angolaise.

Le sommet a aussi abordé diverses autres questions dont les inégalités et le développement. Le président du Conseil européen a proposé sa recette face à ces défis.

''Pour réduire les inégalités et promouvoir le développement, il est essentiel d'investir dans l'éducation, de soutenir l'esprit d'entreprise, de mobiliser la créativité de la jeunesse africaine et de garantir que les chaînes de valeur produisent de la richesse là où elles sont générées. C'est dans cette logique de partenariat que l'Union européenne souhaite travailler avec l'Union africaine et les pays africains. En cela, en effet. Nous savons que la mobilité peut jouer un rôle essentiel et qu'elle jouera un rôle essentiel si elle se développe dans l'intérêt commun’’ , a déclaré António Costa, Président du Conseil européen.

La recherche de la paix sur tous les continents a aussi été évoquée. Européens et africains misent sur le multilatéralisme dans cette optique.

'' Dans ce contexte, je tiens à souligner que nous avons convenu de la nécessité d'élargir la coopération en matière de paix et de sécurité, en favorisant des réponses communes plus fortes contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Intensifier l'action climatique, y compris le financement de l'adaptation et de la résilience et le soutien à la transition énergétique africaine, renforcer les liens économiques avec des engagements visant à promouvoir les investissements dans les infrastructures durables, l'industrie manufacturière et l'agriculture, élargir la mobilité et les échanges entre les peuples.'', a déclaré João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine.

L’UE et l’UA se sont félicités des avancées du Global Gateway. Ce programme de 150 milliards d'euros, vise à renforcer la croissance et à accélérer les transitions climatique et numérique en Afrique.