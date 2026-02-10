L'Union Africaine réitère son appel à un cessez-le-feu en RDC

Le président angolais et plusieurs représentants de l'Union africaine ont appelé lundi à un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, ravagé par les conflits, après avoir rencontré le président congolais Félix Tshisekedi à Luanda.

Cette région riche en ressources, qui borde le Rwanda et le Burundi, est en proie depuis des décennies à un conflit incessant avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda.

Le conflit a éclaté l'année dernière lorsque le M23 s'est emparé de villes clés et a poursuivi ses attaques malgré une série d'efforts diplomatiques, notamment un accord de paix négocié par les États-Unis et signé en décembre, ainsi qu'une médiation parallèle menée par le Qatar.

Dans une déclaration faite lundi soir, le président angolais et président de l'UA, Joao Lourenco, a appelé « les parties au conflit en RDC à déclarer un cessez-le-feu qui prendra effet à une date et une heure à convenir » et à « accélérer la mise en œuvre des mécanismes de vérification du cessez-le-feu convenus à Doha le 14 octobre 2025 ».

Tshisekedi a signé la déclaration, aux côtés du dirigeant togolais Faure Gnassingbé et de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, respectivement nommés médiateur de l'UA et facilitateurs du processus de paix en RDC.

Les dirigeants ont également apporté leur soutien à l'accord de paix négocié par les États-Unis et ont déclaré que l'Angola serait chargé « d'entamer des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées ».

Le Qatar joue depuis plusieurs mois le rôle de médiateur entre le gouvernement congolais et le M23, et un accord de cessez-le-feu a été signé en juillet.

Parallèlement, la RDC et le Rwanda ont officialisé en décembre à Washington un accord de paix négocié par les États-Unis.

Les accords prévoient un mécanisme de surveillance de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu « permanent », avec le soutien sur le terrain de la mission des Nations unies en RDC (MONUSCO).

Les Nations Unies ont déclaré qu'elles enverraient prochainement une mission dans cette région instable afin d'aider à faire respecter le cessez-le-feu, mais une attaque par drone menée par le M23 contre un aéroport de Kisangani la semaine dernière a marqué une nouvelle escalade dans le conflit.