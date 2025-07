Présidentielle au Cameroun : Paul Biya candidat à un 8e mandat

Le président camerounais Paul Biya a fait taire les spéculations ce dimanche, en annonçant qu’il briguerait bel et bien un huitième mandat lors des prochaines élections d'octobre.

Âgé de 92 ans, le chef d’état est le deuxième président du Cameroun depuis l'indépendance de la France en 1960.

Au pouvoir depuis 1982, il est le deuxième plus ancien président d'Afrique après Teodoro Obiang de Guinée équatoriale.

Souvent malade et à l'étranger, Paul Biya a fait l’objet d’une rumeur de décès l'année dernière, ce qui a incité le gouvernement à la démentir publiquement.

Dans son message sur les réseaux sociaux, le président sortant a promis que le meilleur restait à venir, réitérant sa détermination à gouverner : « Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure des graves défis auxquels nous sommes confrontés. », a-t-il déclaré.

Les plus de 40 ans de règne de M. Biya ont laissé un impact durable. Son gouvernement a dû faire face à de nombreux défis, notamment des allégations de corruption et un mouvement sécessionniste dans les provinces anglophones du Cameroun qui a forcé des milliers de personnes à quitter l'école et a déclenché des affrontements meurtriers avec les forces de sécurité.

Il a remporté la victoire en 2018 avec plus de 70 % des voix lors d'une élection entachée d'irrégularités et d'une faible participation en raison des violences séparatistes et djihadistes en cours.