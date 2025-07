Nigéria : Abuja célèbre la culture igbo

Les habitants d'Abuja sont sortis en masse pour célébrer le festival Igbo d'Abuja 2025, dans une démonstration classique d'arts visuels, de musique, de danse, de nourriture, de langue et bien d'autres choses encore.

Cet événement était une immersion dans la culture Igbo, du sud-est du Nigeria.

Ces derniers temps, avec l'avènement de la mondialisation et le développement des systèmes de communication modernes, on a beaucoup parlé de la façon dont les Ndi Igbo de la diaspora présentent leurs cultures en terre étrangère, la culture étant le mode de vie d'un peuple.

Alors que les Nigérians célèbrent cette tradition unique qui met en valeur le patrimoine culturel du troisième groupe ethnique le plus important du pays, pour les Igbo, c’est un rappel de leur héritage.

« Nous aimons toujours faire la fête, partout où il y a une fête, nous l'aimons, cela fait partie de ce que nous sommes » a déclaré Opkara Chidulue, un jeune Igbo.

“Les Igbo ont une très belle culture, la danse, la tradition. Quand il s'agit de nourriture, nous avons beaucoup de mets, de pas de danse et de mascarades. Si vous voulez faire l'expérience de la culture Igbo, vous devez être ouvert d'esprit parce qu'il y a beaucoup à apprécier dans cette culture”, a déclaré Becky Ricky, une mère Igbo.

Pour les organisateurs de ce festival, c’était un moyen de donner au peuple Igbo l'impression d'être chez lui à Abuja. Un sentiment, renforcé par les délices culturels propres à cette ethnie.

“Cet événement a vu le jour parce que les jeunes Igbo en ont vu la nécessité, parce que nous avons découvert que certains de nos frères n'ont pas voyagé chez eux, certains ne sont pas venus au village depuis plus de cinq ou six ans, et aussi parce que certains enfants ne peuvent pas parler leur langue maternelle, ils ont des noms Igbo mais ne peuvent pas parler la langue, alors nous avons décidé d'apporter la culture à Abuja”, a déclaré Francis Anekwe, représentant du festival Igbo d'Abuja.

"Il est donc important qu'au Nigeria, nous présentions différentes cultures pour que nous sachions que nous ne sommes pas différents mais que, dans notre culture, nous sommes aussi semblables", a déclaré Mary Chinedu, une autre jeune Igbo.

Les Igbo sont des agriculteurs en majorité chrétiens. Ils constituent 18 % de la population, soit plus de dix millions de Nigérians.