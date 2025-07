Soudan : la situation humanitaire risque de s'aggraver, prévient la CPI

Alors que la guerre civile au Soudan continue d'affecter la région est-africaine, la procureure adjointe de la Cour pénale internationale a fait rapport au Conseil de sécurité des Nations unies, jeudi, sur la détérioration de la crise humanitaire au Soudan.

Après avoir déclaré que l’aide humanitaire ne parvient pas à ceux qui en ont besoin et que la famine s'aggrave, Nazhat Shameem Khan a prévenu que la situation au Soudan pourrait s'aggraver. "La situation humanitaire a atteint un niveau intolérable. Les hôpitaux, les convois humanitaires et d'autres biens civils sont apparemment pris pour cible. Les gens sont privés d'eau et de nourriture. Le viol et la violence sexuelle sont utilisés comme des armes. Les enlèvements contre rançon ou pour renforcer les rangs des groupes armés sont devenus une pratique courante", a-t-elle indiqué.

Les organisations humanitaires mettent en garde contre les attaques visant les installations de soins de santé dans tout le Soudan, alléguant qu'elles se produisent alors que des atrocités de masse sont commises contre les civils.

"Dans le cadre de la coopération entre la CPI et le gouvernement du Soudan, conformément au mémorandum d'entente et à l'accord de coopération, nous avons reçu une délégation de la CPI à Port-Soudan. Elle s'est pleinement acquittée de sa tâche. Il existe une coordination et une coopération constantes entre la CPI et la commission, afin de coordonner cette coopération. Cette correspondance est quasi quotidienne", a déclaré Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies.

La guerre civile au Soudan a éclaté en avril 2023 après que les tensions qui couvaient entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) ont dégénéré en combats dans tout le pays.

Selon les agences de l'ONU, quelque 40 000 personnes ont été tuées et près de 13 millions ont été déplacées, y compris vers d'autres pays.