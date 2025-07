L'Égypte et la Chine signent 3 accords de coopération financière

Trois protocoles d’accord de coopération financière ont été signés entre l'Égypte et la Chine ce 10 juillet 2025.

L’un des accords qui lie la Banque du canal de Suez à la China-Africa TEDA Investment Company (l'entité responsable de l'exploitation et du développement de la Zone de Coopération Économique et Commerciale Chine-Égypte de Suez), et à CIPS (l’opérateur du système chinois de paiement interbancaire transfrontalier), promeut l’utilisation du yuan chinois dans la zone de coopération économique sino-égyptienne.

Cette zone, située près du canal de Suez, s’inscrit dans le projet chinois des Nouvelles Routes de la Soie, et vise à faire de l’Égypte un hub industriel et logistique régional, reliant l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

La zone de coopération économique et commerciale Chine-Egypte TEDA Suez, qui accueille 185 entreprises, est devenue un modèle de coopération industrielle.

Le gouverneur de la Banque centrale d’Égypte, Hassan Abdalla, et son homologue chinois, Pan Gongsheng, discutant des accords, ont souligné l’importance d’accroitre le nombre de banques chinoises en Égypte et égyptiennes en Chine.

Une mesure qui vise à renforcer leurs investissements conjoints et soutenir une croissance stable et durable de leurs économies.

L'Égypte et la Chine sont partenaires depuis près de 70 ans.

En 2024, le commerce bilatéral entre les deux pays a dépassé les 17 milliards de dollars.