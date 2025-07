Accord historique en Centrafrique : l’UPC et les 3R déposent les armes

C’est certainement l’image de la semaine qui sera gravée dans le cœur des millions de Centrafricains : le tout-puissant chef rebelle Ali Ndarassa dépose officiellement son arme.

Un geste symbolique et fort en face du Président centrafricain, des représentants du Tchad et de plusieurs organisations, qui signe l’arrêt définitif des hostilités entre l’UPC et le pouvoir de Bangui. Ceci intervient à l’occasion de la signature des accords de paix entre les deux groupes rebelles que sont l’UPC, les 3R et le gouvernement centrafricain.

« Je déclare devant toute l’opinion nationale et internationale que notre engagement est sincère et total, pas de retour en arrière », a affirmé Ali Ndarassa, chef rebelle de l’UPC, lors de la cérémonie.

Les accords signés ce 10 juillet 2025 à Bangui officialisent ainsi la dissolution de ces deux mouvements militaires qui occupaient depuis une décennie l’Extrême-Est, le Centre, l’Ouest, le Nord et le Nord-Ouest de la RCA. Présents à Bangui pour la circonstance, Ali Ndarassa et Sendé Bobo, les deux puissants chefs de guerre, ont répondu , selon le Président Faustin-Archange Touadéra , à une ferme volonté de restaurer la paix à travers le dialogue.

« En prenant la parole à l’issue des travaux de la rencontre historique de Bangui, sur les accords de paix signés le 19 avril 2025 à Ndjamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés 3R et UPC, cette rencontre est l’une des manifestations éclatantes de ma ferme volonté de restaurer la paix à travers la politique sans faille de main tendue à l’égard des groupes armés », a déclaré le Président Faustin-Archange Touadéra.

Une action rendue possible avec l’appui du gouvernement tchadien, qui s’est personnellement impliqué via son président. Même si, sur le terrain, des petits groupes organisés continuent de semer la terreur, cette signature a fait naître une lueur d’espoir dans un pays déchiré par la guerre entre milices chrétiennes et musulmanes. En rappel, ce conflit a eu comme conséquence la fragilisation du pouvoir, des milliers de morts et blessés, et des centaines de milliers de réfugiés qui ont fui vers les pays voisins que sont le Cameroun, la RDC et le Tchad.