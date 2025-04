Centrafrique : l'opposition manifeste contre un 3e mandat de Touadera

L'opposition centrafricaine a manifesté vendredi contre un troisième mandat du Président Faustine Archange Touadera.

Rangs serrés, main dans la main, pas cadencés au rythme de l’hymne national du pays, ils étaient près de 5 000 personnes dans cette procession guidée par les députés de l’opposition dans les rues de Bangui.

"Stop au troisième mandat", pouvait-on lire sur les multiples pancartes brandies par les manifestants.

« Dernière année de son deuxième mandant, il manipule la population avec l'argent du peuple pour dire que c'est le peuple qui lui a demandé un troisième mandat. Enfin, c'est une victoire du peuple centrafricain pourquoi ? Parce que 90 % des personnes qui ont marché ce matin sur 3 km du pont Jackson jusqu'au monument de Boganda, 90 %, je dis, ce sont des Jeunes hommes et femmes les adultes sont moins de 10 %. Donc ça veut dire que la jeunesse est consciente de son sort aujourd'hui et consciente également qu'on veut utiliser un rouleau compresseur composé de Russes, de Wagner et de requins pour l'intimider, mais la jeunesse centrafricaine a dit non », déclarait Martin Ziguele, Président du partie MLPC membre du bloc de l'opposition BRDC.

Tout en dénonçant les intimidations par l’usage du groupe Wagner, pendant cette marche sur 3 kilomètres, les opposants au pouvoir en place ont fustigé ce qu’ils considèrent comme des échecs notamment dans le secteur social.

La République Centrafricaine est confrontée à une pénurie d’eau sans précédent, à un système de santé et d’éducation défectueux.

« Jusqu'à Bangui, on parle du phénomène de maîtres de parents, c'est tellement grave alors que nous avons à la tête du pays les professeurs, c’est-à-dire les enseignants donc qu'en principe, ils devraient d'abord prendre en main la situation du système éducatif centrafricain, mais malheureusement force est de constater que ce système éducatif ne marche pas. Donc en somme de tout ce que la population centrafricaine est en train de traverser actuellement, nous au niveau du BRDC. C’est-à-dire les leaders du BRDC ont décidé d'appeler les populations pour dire stop au président Touadera pour un troisième mandat », expliquait Samson NGAÏBONA, SG du PCUD.

Le Bloc Républicain pour la défense de la Constitution promet d’ailleurs de maintenir la pression à travers des démonstrations de force dans les jours et mois à venir jusqu’à ce que fléchisse le pouvoir en place.