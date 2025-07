Football : Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale en Espagne

L'entraîneur du Brésil Carlo Ancelotti a a écopé d'un an de prison et 450 000 dollars d'amende pour fraude fiscale.

Le parquet avait requis quatre et neuf mois pour deux chefs d'accusation. Ancelotti est accusé d'avoir dissimulé de l'argent dans des sociétés écrans entre 2014 et 2015 alors qu'il était l'entraîneur du Real Madrid. les avocats d'Ancelotti ont salué cette décision car en Espagne, un juge peut suspendre une peine de moins de deux ans pour les primo-délinquants. Le tribunal de Madrid a également reconnu qu'Ancelotti n'était pas officiellement un résident espagnol en 2015.

L'entraîneur italien est le dernier d'une série de grands noms du football à faire l'objet de procédures judiciaires en Espagne pour des impôts impayés, à ce jour aucun d'entre eux n'a été inculpé.

La confédération brésilienne de football n'a pas commenté publiquement la décision du tribunal. Carlo Ancelotti, est l'un des entraîneurs les plus titrés du football. Il est le seul entraîneur à avoir remporté la Ligue des champions à cinq reprises, trois fois avec Madrid et deux fois avec l'AC Milan, et le seul entraîneur à avoir gagné des championnats nationaux en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France.