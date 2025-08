France : un Nigérian extradé aux USA pour des fraudes de 3 millions de dollars

Un Nigérian, Chukwuemeka Victor Amachukwu, 39 ans, a été extradé de France vers les États-Unis pour répondre à des accusations de piratage informatique, de fraude électronique et d'usurpation d'identité, a annoncé le ministère de la justice.

M. Amachukwu et ses complices basés au Nigeria auraient piraté des cabinets fiscaux américains, volé des données personnelles et rempli de fausses déclarations d'impôts, escroquant ainsi l'IRS d'au moins 2,5 millions de dollars. Il est également accusé d'avoir organisé une escroquerie à l'investissement et d'avoir obtenu frauduleusement 819 000 dollars dans le cadre du programme de prêts en cas de catastrophe de la Small Business Administration.

Il a été arrêté en France et emmené à New York, où il doit répondre à de multiples accusations fédérales et risque de passer des dizaines d'années en prison.