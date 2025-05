Football : Carlo Ancelotti est arrivé au Brésil

Carlo Ancelotti portait une casquette de l'équipe nationale du Brésil lorsqu'il est arrivé à Rio de Janeiro dimanche, à la veille de sa présentation officielle en tant que sélectionneur. Il est le premier étranger à entraîner à plein temps les quintuples vainqueurs de la Coupe du monde depuis un siècle.

L'Italien de 65 ans, qui est arrivé au Brésil peu avant 21 heures, heure locale, accompagné de plusieurs membres de sa famille et de son équipe d'entraîneurs, annoncera également lundi sa sélection pour deux matches de qualification pour la Coupe du monde sud-américaine le mois prochain, contre l'Équateur et le Paraguay.

Ancelotti est arrivé quelques heures après l'élection de Samir Xaud pour un mandat de quatre ans à la présidence de la confédération brésilienne de football. L'élection de dimanche a marqué la fin d'un processus tumultueux, embourbé dans des procédures judiciaires qui ont écarté Ednaldo Rodrigues du poste de président de la CBF.

C'est Rodrigues qui a engagé Ancelotti en provenance du Real Madrid.

Avant Ancelotti, les entraîneurs intérimaires du Brésil, Ramon Menezes et Fernando Diniz, n'ont pas réussi à obtenir de bons résultats et de bonnes performances, et Dorival Júnior a été licencié en mars après une défaite 4-1 contre l'Argentine.

Ancelotti, dont le contrat avec le Brésil court jusqu'à la prochaine Coupe du monde, devrait rencontrer les dirigeants de la CBF avant de faire face aux médias nationaux.

Xaud n'a pas rencontré de difficultés dans sa candidature au poste de président de la CBF, bien qu'il n'ait jamais dirigé d'instance footballistique au cours de sa carrière. Il vient de l'État amazonien de Roraima, à la frontière du Venezuela, qui ne compte que 10 clubs sous sa direction, dont aucun n'évolue en première division.

Le père de M. Xaud dirige la fédération locale de football depuis quarante ans et il était prévu qu'il prenne la relève l'année prochaine. Bien qu'il ait reçu le soutien des fédérations locales, qui jouent un rôle clé dans l'élection, la grande majorité des clubs brésiliens de première division ont refusé d'envoyer des représentants au siège de la confédération pour apporter leur soutien au nouveau président.

M. Rodrigues, élu en 2022 et réélu pour un second mandat, a été démis de ses fonctions par un juge de Rio en raison d'irrégularités présumées dans le processus électoral un an plus tôt.

M. Rodrigues a renoncé à tout recours et a souhaité bonne chance à M. Xaud pour son mandat.