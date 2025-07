Eswatini : la lutte contre le VIH affectée par la fin de l'USAID

Bien que des progrès considérables ont été accompli dans la lutte contre la pandémie de VIH,1,3 million de nouvelles infections par le virus ont été enregistrées et 630 000 décès ont été liés au sida en 2024. Les personnes atteintes du VIH subissent des coupes budgétaires sans précédent.

La dissolution de l'USAID, agence américaine pour le développement international devraient perturber la riposte au VIH dans de nombreux pays et notamment au Eswatini où 50 % des programmes de lutte contre le sida étaient couverts par les États-Unis.

Nompilo Mdluli, jeune femme vivant avec le VIH dans l'Eswatini rural, a bénéficié d'une clinique mobile et d'une action de proximité en matière de santé, aujourd'hui tout cela est interrompu en raison d'une réduction des financements : « Je vais regretter que des jeunes se réunissent et échangent des idées, surtout en ce qui concerne les moyens de subsistance, et qu'une clinique mobile vienne près de chez vous pour vous aider. », a-t-elle déclaré.

La clinique Luyengo de ce petit pays d'Afrique australe reçoit jusqu'à 350 patients par jour et une douzaine de bébés sont testés pour le VIH. Le plan d'urgence du président américain George pour la lutte contre le sida (PEPFAR), créé en 2003, a couvert 80 % des coûts de la clinique. Plus de 3 000 personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement vital.

« Nous nous demandons comment faire en sorte que les personnes sous traitement restent sous traitement et que les services ne soient pas interrompus, même si nous n'avons pas de budget au moment où je vous parle... Mais nous devons trouver de l'argent. Mais nous devons chercher de l'argent. »; a indiqué Khanyakwezwe Mabuza, secrétaire principal, ministère de la santé en Eswatini.

Les patients craignaient les pénuries de traitement et avaient peur de mourir. Le traitement est disponible, mais les activités de prévention et le personnel ont été réduits. L'Eswatini a l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde (25 %), bien que les nouvelles infections par le VIH aient chuté de plus de 70 % depuis 2010 et que les taux de mortalité aient été réduits de moitié.

« Le VIH ne connaît pas de frontières. Les nouvelles infections risquent de rebondir, ce qui signifie que les investissements que nous avons réalisés pour mettre les gens sous traitement vont être affectés. Cela signifie également que nous ne serons pas en mesure de produire les informations stratégiques nécessaires pour savoir où ont lieu les nouvelles infections, qui est infecté, pourquoi et combien de personnes sont infectées. Voilà le type de valeur que l'ONUSIDA apporte à la riposte au VIH. », a expliqué Nuha Cessay, directeur national de l'ONUSIDA.

Le nouveau rapport de l'ONUSIDA, intitulé « AIDS, CRISIS and the POWER TO TRANSFORM » (SIDA, CRISE et POUVOIR DE TRANSFORMATION), documente l'impact des réductions dans le monde entier. L'ONUSIDA estime que si le monde n'agit pas, il pourrait y avoir 6 millions de nouvelles infections par le VIH et 4 millions de décès liés au sida d'ici 2029.

Le rapport souligne également ce que certains pays ont fait pour combler les lacunes et comment naviguer dans l'avenir.