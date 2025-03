VIH : 6,3 millions de patients menacés avec le gel de l'USAID, selon l'ONU

Dans un contexte d'incertitude persistante quant à l'impact des coupes budgétaires opérées par les États-Unis dans le financement de l'aide humanitaire à travers le monde, l'agence des Nations unies chargée de coordonner la lutte contre le VIH/sida a prévenu que 6,3 millions de personnes supplémentaires mourraient au cours des quatre prochaines années, à moins que l'aide ne soit rétablie.

"Nous allons assister à une véritable recrudescence de cette maladie - elle va revenir et les gens vont mourir comme dans les années 90 et 2000", a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONUSIDA, soulignant que les 600 000 décès liés au sida enregistrés dans le monde en 2023 allaient être multipliés par dix.

"Nous nous attendons également à 8,7 millions de nouvelles infections. Au dernier décompte, il y avait 1,3 million de nouvelles infections dans le monde (en) 2023".

S'exprimant à Genève, M. Byanyima a fait remarquer que le gel du financement annoncé par la Maison Blanche le 20 janvier devait prendre fin le mois prochain, après un examen de 90 jours.

"Nous n'avons pas entendu parler d'autres gouvernements qui se seraient engagés à combler le déficit", a-t-elle déclaré aux journalistes.

D'ores et déjà, les centres d'accueil où les patients atteints du VIH peuvent se procurer les médicaments antirétroviraux dont ils ont besoin ne rouvrent pas, "de peur que cela ne soit pas conforme aux nouvelles lignes directrices", a-t-elle affirmé.

"Ce retrait soudain du financement américain a entraîné la fermeture de nombreuses cliniques et le licenciement de milliers d'agents de santé, qu'il s'agisse d'infirmières, de médecins, de techniciens de laboratoire, d'employés de pharmacie... C'est beaucoup.

Se concentrant sur l'Afrique - où l'est et le sud du continent se partagent 53 % du fardeau mondial du VIH - Byanyima a averti que la fermeture "soudaine des centres d'accueil pour les filles et les jeunes femmes sera désastreuse, car plus de 60 % des nouvelles infections - parmi les jeunes - sur le continent concernent les filles et les jeunes femmes".

Plusieurs autres agences des Nations unies qui dépendent fortement du financement américain ont également averti que la réduction du soutien - qui s'ajoute au sous-investissement chronique dans le travail humanitaire au niveau mondial - a déjà un impact sérieux sur les communautés qu'elles servent.

Vendredi, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, a déclaré que des milliers de personnes n'avaient plus accès à une aide vitale dans l'est de la République démocratique du Congo, déchirée par la guerre.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également annoncé que les réductions de financement ont de graves répercussions sur les communautés de migrants vulnérables, exacerbant les crises humanitaires et sapant les systèmes de soutien essentiels pour les populations déplacées. Tout comme l'OIM, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a prévenu que la pénurie de liquidités mettait en péril le travail de sauvetage, notamment les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile, qui a chuté de 60 % depuis 1990.

"Il est raisonnable que les États-Unis veuillent réduire leur financement - au fil du temps. Mais le retrait soudain de l'aide à la survie a un impact dévastateur dans tous les pays, en particulier en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine", a déclaré M. Byanyima, de l'ONUSIDA.

"Nous demandons instamment un réexamen et un rétablissement urgent des services - des services qui sauvent des vies."

Et dans un appel direct au président Trump, le chef de l'ONUSIDA a noté que, tout comme le président George W Bush avait introduit l'initiative révolutionnaire Pepfar pour lutter contre le VIH/sida en 2003, le nouveau titulaire de la Maison Blanche pourrait également faire partie de la "révolution de la prévention" impliquant des injections injectables de VIH nécessaires seulement deux fois par an.

"L'idée est de permettre à une entreprise américaine de produire et d'accorder des licences à des génériques dans toutes les régions afin de produire des millions d'unités et de distribuer cet injectable à ceux qui en ont vraiment besoin", a-t-elle insisté.

Selon l'ONUSIDA, environ 40 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, sur la base des données de 2023. Sur ce nombre, quelque 1,3 million ont été nouvellement infectées par le VIH au cours de la même année et 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida.