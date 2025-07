Afrique du Sud : la fin de l'USAID freine la lutte contre le VIH

En Afrique du sud, un programme de lutte contre le VIH prometteur a du freiner ses recherches en raison du retrait des financements américains.

Les chercheurs du programme baptisé BRILLIANT, ont du cesser leur activité une semaine avant le lancement des essais clinique d’un vaccin contre le VIH qui auraient du marquer une étape déterminante dans la réponse à la pandémie du VIH du pays.

« En Afrique du Sud, je dirais que la communauté des chercheurs est encore relativement petite et qu'il n'est pas toujours possible pour tout le monde d'obtenir ce financement et de pouvoir faire son travail, vous savez, il n'est donc pas toujours possible de faire des travaux qui ont un impact très important. C'est donc toujours une préoccupation et en ce moment, nous essayons aussi de trouver des fonds pour pouvoir continuer ce travail, mais encore une fois, nous ne savons pas si nous réussirons et cela a un impact sur la recherche, cela a un impact sur les personnes qui mènent la recherche. », a déclaré Professeur Abdullah Ely, chef de groupe en thérapie génique.

Parmi les avancées significatives, on peut citer les essais cliniques du lenacapavir, la seule piqûre au monde administrée deux fois par an pour prévenir le VIH, dont l'utilisation a été récemment approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

L'une des études démontrant son efficacité a porté sur de jeunes Sud-Africains.

Une équipe de chercheurs de l'université de Witwatersrand a fait partie de l'unité chargée de mettre au point les vaccins contre le VIH pour les essais. Dans le laboratoire de Wits, le professeur Abdullah Ely dirige l'équipe de chercheurs. Il a déclaré que les travaux avaient donné des résultats prometteurs indiquant que les vaccins produisaient une réponse immunitaire. Mais aujourd'hui, cet élan a dû "s'arrêter".

Ce programme était censé être le dernier à s'appuyer sur la diversité génétique et l'expertise approfondie de la région dans l'espoir d'en faire bénéficier les populations du monde entier.

« Mon poste est financé par des subventions. Donc s'il y a des subventions, si le fonds est disponible, la subvention est là, alors ils sont capables de payer mon salaire. Et avec mon salaire, je peux aussi aider à la maison, je peux aussi, c'est aussi pour, payer certaines de mes études et tout ça. Donc, le fait que cela se soit produit m'affecte à long terme », a indiqué Nozipho Mlotshwa, technicien de laboratoire.

Glenda Grey, qui dirige le programme BRILLIANT, a déclaré que le continent africain avait joué un rôle essentiel dans la mise au point de médicaments contre le VIH, et que les coupes budgétaires américaines menaçaient sa capacité à mener de tels travaux à l'avenir.