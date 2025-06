Mali : des premiers Jeux de l'AES placés sous le signe de la cohésion

Pour ces premiers jeux de l'Alliance des Etats du Sahel, tenus du 21 au 28 juin au Mali, neuf disciplines étaient à l'honneur entre autres le football, le judo en passant par le taekwondo ou encore le tir à l'arc.

Trois stades ont accueilli cette compétition placée sous le sceau de la cohésion entre les trois Etats de l'AES. C'est le Mali pays hôte de cette toute première édition qui a raflé la mise avec 59 médailles suivi du Niger 48 médailles et du Burkina Faso, 42 médailles. Au total, 500 athlètes professionnels arrivés à Bamako ont pris part à ces jeux clôturés par la finale de football des U 17 opposant le Mali au Niger. Score final 4 à 0 pour les hôtes.

L'entraîneur des étalons cadets Oscar Barro, garde malgré tout une image positive de cette compétition : "c'est le premier match de l'AES. Je pense que c'est une réussite. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes bien arrivés ici. Nous avons été accueillis chaleureusement. Tout s'est bien passé ici, sauf les résultats qui n'ont pas suivi. Mais je pense que si j'ai un conseil à donner à nos jeunes footballeurs, c'est d'être courageux et honnêtes".

Les Jeux de l'AES s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large déployé par les trois pays pour renforcer la solidarité au sein de la nouvelle Alliance des États du Sahel, un bloc politique et sécuritaire. Le drapeau de l'AES a été officiellement remis à Roland Somda, ministre de la jeunesse et des sports du Burkina Faso, son pays se prépare à accueillir la prochaine édition en 2026.