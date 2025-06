L'Egypte condamne les attaques contre les sites Nucléaires iraniens

Le chef de la diplomatie égyptienne a condamné samedi les attaques israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes et a souligné "l'importance de maintenir le cessez-le-feu actuel entre les deux pays".

Le ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, a déclaré à la presse au Caire : "Nous travaillons actuellement à souligner l'importance de maintenir le cessez-le-feu actuel et cela exige de nous que nous travaillions rapidement à la reprise des pourparlers entre les parties iranienne et américaine".

M. Abdelatty était accompagné de son homologue autrichienne, Beate Meinl-Reisinger, lors de sa visite en Égypte samedi.

Plus de 12 jours avant la déclaration d'un cessez-le-feu mardi, Israël a affirmé avoir tué une trentaine de commandants iraniens et 11 scientifiques nucléaires, tout en frappant huit installations liées au nucléaire et plus de 720 sites d'infrastructures militaires.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées, dont au moins 417 civils, selon le groupe d'activistes des droits de l'homme basé à Washington.

L'Iran a tiré plus de 550 missiles balistiques sur Israël, dont la plupart ont été interceptés, mais ceux qui sont passés ont causé des dégâts dans de nombreuses régions et tué 28 personnes.