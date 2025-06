Davos 2025 : l’entrepreneuriat et l’IA au cœur du Forum d'été en Chine

*Le Forum Davos d’été 2025 s’est clôturé jeudi 26 juin à Tianjin, dans le nord de la Chine, au terme de trois jours de débats rassemblant plus de 1 700 participants issus de 90 pays. Organisée par le Forum économique mondial, cette 16e Réunion annuelle des nouveaux champions s’est tenue sous le thème : « L’entrepreneuriat pour une nouvelle ère ».*

Chefs d’entreprise, décideurs politiques, experts et représentants de la société civile ont exploré les voies d’un développement économique plus inclusif, face à un contexte mondial marqué par l’instabilité géopolitique, l’accélération technologique et les tensions commerciales. Cinq axes structuraient les échanges : les perspectives économiques mondiales, le rôle de la Chine, les disruptions industrielles, l’investissement dans l’humain et la planète, et les innovations dans les matériaux et l’énergie.

La Chine, qui accueillait l’événement, a défendu son rôle de moteur économique global. Son Premier ministre, Li Qiang, a insisté sur la stabilité du marché chinois et la volonté d’ouverture aux investissements étrangers. Plusieurs dirigeants, dont ceux de Honeywell, Accenture ou TCL, ont salué les récentes réformes, notamment l’adoption d’une loi en faveur de l’économie privée visant à assurer une concurrence équitable et à renforcer la confiance des entrepreneurs.

Autre sujet phare : l’intelligence artificielle. Les participants ont souligné l’urgence d’un développement encadré et centré sur l’humain. « À mesure que l’on teste et applique ces outils, et que les mécanismes de régulation deviennent visibles, la confiance grandit », a déclaré Paula Ingabire, ministre rwandaise des Technologies de l'information et de l’Innovation.

Depuis sa création en 2007, le Davos d’été s’est imposé comme un rendez-vous stratégique pour penser les transformations économiques à venir. En alternance entre Tianjin et Dalian, il vise à mettre en lumière les initiatives émergentes des pays du Sud global et à renforcer les ponts entre innovation, entrepreneuriat et coopération internationale.