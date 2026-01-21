Bienvenue sur Africanews

Le président égyptien salue les efforts de Trump pour la paix à Gaza

Abdel Fattah El-Sisi lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 21 janvier 2026.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Gaza

Alors qu’il participait à une table ronde au Forum économique de Davos, le président égyptien a salué mercredi la contribution du président américain Donald Trump dans la conclusion d’un cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 10 octobre 2025.

Dans son discours à Davos, Abdel Fattah al-Sissi a par ailleurs évoqué la place qu’occupe la question de l’Etat palestinien au Moyen-Orient.

''La cause palestinienne reste au premier plan des priorités du Moyen-Orient, car elle est au cœur de la stabilité régionale et constitue la pierre angulaire d'une paix juste et globale. Dans ce contexte, je tiens à saluer les efforts du président Donald Trump et son engagement à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ainsi que les efforts qu'il a déployés pour soulager les souffrances humanitaires qui pèsent sur le peuple palestinien frère depuis plus de deux ans.'', a déclaré le président égyptien.

Près de 3 000 participants de haut niveau provenant de 130 pays, ainsi que plusieurs activistes sont attendus au Forum de Davos qui se tiendra jusqu'à vendredi.

