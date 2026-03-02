Somaliland : l'accord avec Israël pourrait mettre en péril le port de Berbera

Alors que le Somaliland affirme que sa reconnaissance par Israël pourrait être une aubaine pour son port de Berbera, la géopolitique locale et internationale a un impact direct sur les opérations. Le port de Berbera, au Somaliland, se retrouve au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux et pourrait également devenir une cible des missiles qui sifflent dans la région au Moyen-Orient.

« Historiquement, Berbera était le centre et reste le centre de l'exportation de bétail dans toute la région. Que ce soit Djibouti, Mombasa, le Soudan ou n'importe quel autre port de la région, Berbera est le numéro un en matière de bétail. Nous exportons ici plus de quatre millions de têtes chaque année vers les pays du Moyen-Orient et du Golfe. », a déclaréAli Diriye Ahmed, directeur de l'Autorité portuaire du Somaliland.

Au cours de la dernière décennie, le port de Berbera, situé dans le golfe d'Aden, a été transformé par la société émiratie DP World en une installation ultramoderne sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Un accord en cours de négociation avec l'Éthiopie, qui compte plus de 130 millions d'habitants, pourrait entraîner une nouvelle augmentation du trafic de 80 %.

« Ainsi, plus le Somaliland est pacifique, plus ces marchés, ces marchés internationaux, la demande, les prix, tout sera pacifique. », a indiquéAli Diriye Ahmed, directeur de l'Autorité portuaire du Somaliland.

Berbera traite encore beaucoup moins de conteneurs que les ports voisins de Djibouti ou de Mombasa, mais le trafic portuaire a augmenté de 30 % entre 2023 et 2025, et les récentes initiatives diplomatiques pourraient conduire à une augmentation encore plus importante.

« Le Somaliland cherche à être reconnu afin de faire partie de la communauté internationale, et le premier pays à lui accorder cette reconnaissance a été Israël. Je pense que la situation va automatiquement s'améliorer et que l'économie va croître. On peut déjà en ressentir les effets à travers l'activité du port. », a dit Abdishakur Mohamoud Hassan, maire de Berbera.

Les Émirats arabes unis, qui ont déjà été pris pour cible ce week-end par des missiles iraniens, gèrent non seulement le port de Berbera, mais disposent également d'une base militaire à proximité qu'ils ont récemment agrandie.