Cinéma : ce qu'il faut savoir sur le nouveau réalisateur de "James Bond"

En plus de 50 ans d'existence de James Bond, l'attente entre les films n'a jamais dépassé six ans. Le prochain film, le premier depuis le départ dramatique de Daniel Craig, pourrait mettre cette durée à l'épreuve, mais les choses s'accélèrent.

Mercredi, Amazon MGM Studio a annoncé que Denis Villeneuve réaliserait le 26e film de Bond, confiant la franchise à l'un des cinéastes à gros budget les plus respectés. Voici ce qu'il faut savoir sur cette décision et sur l'avenir de 007 :

De "Dune" à Bond

Villeneuve, réalisateur franco-canadien de 57 ans, a devancé d'autres cinéastes pressentis pour le poste, notamment Edward Berger (“Conclave”) et Paul King ("Paddington 2"). Depuis son émergence avec "Incendies" en 2010, Villeneuve s'est imposé comme un gardien de la propriété intellectuelle cinématographique ("Blade Runner 2049", "Dune") et un spécialiste des spectacles sombres et inquiétants ("Sicaro", "Arrival").

"James Bond est entre les mains de l'un des plus grands cinéastes actuels", a déclaré Mike Hopkins, directeur de Prime Video et d'Amazon MGM Studios.

Le point culminant pour Villeneuve a été les films "Dune". Ses deux premiers films ont dépassé le milliard de dollars de recettes et ont obtenu 15 nominations aux Oscars, dont sept ont été remportées. Villeneuve devrait commencer le tournage du troisième film "Dune" cet été, avec une distribution comprenant Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya et Javier Bardem.

"Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, il s'agit d'un territoire sacré", a déclaré Denis Villeneuve. "J'ai l'intention d'honorer la tradition et d'ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions à venir. C'est une énorme responsabilité, mais aussi une expérience incroyablement excitante pour moi et un immense honneur."

Quel est le calendrier ?

Amazon, qui a racheté les studios MGM en 2022 pour 8,5 milliards de dollars, n'a pas encore fixé de date de sortie ni annoncé de scénariste. Les producteurs Amy Pascal et David Heyman dirigent le film pour la première fois.

En février, Amazon MGM Studios a obtenu le contrôle créatif de la franchise de Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, dont la famille dirige la saga James Bond depuis le premier film, "Dr. No", sorti en 1962. Le calendrier prévoit le début de la production en 2026 et la sortie du film en 2027.

Qui est pressenti pour incarner le prochain Bond ?

Aucun nouveau 007 n'a été nommé, mais cela n'a pas empêché les rumeurs et les conjectures d'aller bon train.

Ce n'est que pure spéculation, mais les pronostiqueurs s'attendent à ce qu'il y ait quelques prétendants. Il s'agit d'Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Aaron Pierre, Henry Cavill, James Norton et Jack Lowden. On s'attend à ce que le nouveau Bond reste masculin et britannique, mais les producteurs n'ont rien dit publiquement pour donner leur avis.

Qui que ce soit, il aura de grandes responsabilités à assumer. Au cours de ses cinq films et de ses 15 ans dans le smoking, Daniel Craig a été largement considéré comme l'un des meilleurs Bond, y compris le point culminant de "Skyfall" (2012) et le chant du cygne de "No Time to Die" (2021).

De nouvelles surcharges d'entreprises qui ont quelque chose à prouver

Depuis qu'Albert "Cubby" Broccoli a obtenu les droits cinématographiques des livres de Ian Fleming, James Bond est une entreprise familiale. Cela n'a pas changé après le rachat de MGM par Amazon, mais cela a changé au début de l'année lorsque Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont accepté de laisser le studio prendre le contrôle de la création.

Ce transfert a suscité l'inquiétude de nombreux fans de Bond, qui craignaient que 007 ne fasse l'objet de spinoffs, de séries et du type de dépouillement de la propriété intellectuelle pour lequel Hollywood est connu dans d'autres franchises comme la "Guerre des étoiles". Jusqu'à présent, Amazon MGM n'a fait aucune annonce concernant des produits dérivés et donne la priorité au 26e film de Bond.