Guerre Israël-Hamas : des convois alimentaires du PAM entrent à Gaza

Après des mois de blocus imposé par Israël, des convois d’aide sont entrés mercredi dans l’enclave palestinienne. Les vivres sont distribués sous la bannière du Programme alimentaire mondial. Un soulagement pour les bénéficiaires.

"Nous avons été très heureux de recevoir de l'aide car nous avons attendu pendant des mois sans avoir de farine ni manger beaucoup et mes enfants pleuraient tout le temps. Grâce à Dieu, les camions sont sécurisés et nous pouvons recevoir l'aide de manière plus ordonnée que lors des pillages. Le sac de farine a atteint 2 000 et 3 000 shekels (environ 590 et 890 dollars) et nous ne pouvons pas nous permettre d'en acheter dans la situation économique difficile que traverse Gaza.’’, raconte Hiba Khalil, habitante de Gaza.

Les habitants attendaient avec impatience de recevoir leur part de revenu. Un environnement qui contraste avec l'agitation constatée lors de la distribution de l'aide par la Fondation humanitaire de Gaza, une ONG américaine.

"Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir recevoir (de l'aide) de manière organisée, mieux que lors de la distribution de l'aide qui a été pillée par des gangs alors que les gens normaux n'ont rien pu obtenir. Nous remercions toutes les organisations qui nous ont aidés à recevoir de l'aide de manière respectueuse et humaine, en particulier Save the Youth Future Society, et que Dieu les bénisse.", explique Ali al-Tiben, habitant de Gaza.

La bande de Gaza est confrontée à un risque critique de famine, avec 22% de la population bientôt dans une situation catastrophique, selon un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire.