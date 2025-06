Guerre Israël-Hamas : Trump appelle au cessez-le-feu, Netanyahu temporise

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il existait de "vastes possibilités régionales", suite au récent cessez-le-feu entre Israël et l'Iran.

"Nous devrons également résoudre la question de Gaza, pour vaincre le Hamas", a ajouté M. Netanyahu.

Un haut conseiller de M. Netanyahu, Ron Dermer, devait se rendre à Washington cette semaine pour des discussions sur un cessez-le-feu, a déclaré un responsable israélien, et des plans ont été élaborés pour que M. Netanyahu s'y rende dans les semaines à venir, signe qu'il pourrait y avoir une avancée vers un accord.

Le responsable a refusé de discuter de l'objet de la visite et a parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des projets qui n'ont pas encore été finalisés.

Alors que la nouvelle se répand qu'un accord de cessez-le-feu pourrait se rapprocher, les Palestiniens de Gaza accueillent cette possibilité non pas avec soulagement, mais avec un profond scepticisme, endurci par des mois de promesses brisées et de souffrances continues.

"Depuis le début de la guerre, ils nous ont promis quelque chose comme ceci : libérez les otages et nous arrêterons la guerre", a déclaré Abdel Hadi Al-Hour, un homme déplacé de Deir al-Balah. "Ils n'ont pas arrêté la guerre. En fait, nous avons libéré les otages et la guerre a repris. Nous sommes fatigués des déplacements, des souffrances, de la faim et de la pauvreté.

Ces remarques interviennent alors que les négociations visant à mettre fin à la guerre de 21 mois entre le Hamas et Israël semblent progresser.

Le président américain Donald Trump a appelé à la conclusion d'un accord "au cours de la semaine prochaine" pour mettre fin à la guerre et libérer les otages, ce qui témoigne d'une dynamique croissante en faveur d'un accord.

Dans les camps surpeuplés de la bande de Gaza, la patience est depuis longtemps à bout.

"Aujourd'hui, nous menons une guerre depuis plus de deux ans et nous entendons parler d'une trêve, de la fin de la guerre, d'un cessez-le-feu, d'un accord. Même lorsque l'accord a été conclu, nous sommes retournés à la guerre. Nous ne voulons pas de paroles, nous voulons des actes", a déclaré un autre homme déplacé, Karam Abu Mueliq.

"C'est un rêve pour nous, pour les habitants de Gaza", a déclaré Mahmoud Wadi, un homme déplacé du nord de la bande de Gaza. "Nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Nous espérons que la guerre prendra fin. C'est un rêve."

"La chose la plus importante est que la guerre prenne fin, que la famine cesse, que les effusions de sang cessent", a ajouté M. Wadi.