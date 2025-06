Davos 2025 : l'innovation technologique comme levier de croissance

Ouvert mardi à Tianjin, dans le nord-est de la Chine, le forum d'été de Davos a rassemblé plusieurs responsables politiques et acteurs économiques autour du thème Entrepreneuriat dans la nouvelle ère.

Une ère dominée par les innovations technologiques. Leur rôle selon la ministre égyptienne de la planification est indéniable pour remodeler des secteurs économiques d'avenir et augmenter la croissance : "Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais aussi d'élaboration de politiques entrepreneuriales et d'efforts pour créer des cadres politiques résilients et innovants afin que nous puissions surmonter les différents chocs auxquels nous sommes confrontés", a tenu à souligner Rania Al-Mashat. Parmi ces innovations susceptibles de remodeler les industries et les PME, les panels ont relevé entre autres les batteries structurelles capables de stocker de l'énergie sans masse, les capteurs biochimiques et le filigrane de l'intelligence artificielle, une technique qui incorpore des signaux reconnaissables.

L'intelligence artificielle a fait l'objet de débat houleux notamment sur sa capacité à faire disparaître certaines tâches dans le futur. Le Directeur de Siemens, Roland Busch a tenté de rassurer, selon lui, l'IA permettra de se libérer des tâches banales, pour concentrer la créativité humaine sur les nouveaux modèles de croissance.

Créé en 2007 par le forum économique mondial et connu également sous le nom de 16e réunion des nouveaux champions, le forum d'été de Davos se tient chaque année en Chine alternativement dans les deux villes portuaires de Tianjin et Dalian.