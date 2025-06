Cinéma : Idris Elba et John Cena à l'affiche de "Heads of State"

Les acteurs de "Heads of State" ont foulé le tapis rouge à New York mardi pour la première mondiale du film. Dans cette comédie d'action, le catcheur, rappeur et comédien américain John Cena interprète le rôle du président américain.

« Eh bien, c'est un point de vue. Certains pensent à un président. Je considère le titre du poste comme une identité que tout le monde connaît. Et puis notre écriture est tellement bonne que vous pouvez lire les traits de personnalité qu'ils donnent à Will Derridge. Il est aimé de tous. Il se soucie de ce que pense le public. Il préfère nettement la diplomatie. Il ne pense pas avoir besoin de ces compétences. Il est donc têtu. Il pense qu'il est vraiment, vraiment positif. Lorsque vous mélangez tous ces éléments, vous pouvez en quelque sorte, vous n'avez pas besoin de vous. », a déclaré John Cena en répondant à un journaliste qui lui demande si son interprétation est proche de Donald Trump.

Il est le rival du premier britannique incarné par l’acteur britannique Idriss Elba

« Je veux dire que la comédie ne me vient pas naturellement. Je pense que je suis drôle, mais c'est un tout autre jeu quand vous travaillez avec quelqu'un comme John Cena, qui est très drôle, et Priyanka, très drôle. Mais j'ai passé un bon moment à me défouler dans la comédie », a expliqué Idris Elba, acteur.

Le Premier ministre et le président sont de véritables rivaux amers forcés de faire équipe lorsqu'ils sont pris pour cible par un ennemi étranger mortel. Ils doivent mettre de côté leurs différences pour mettre fin à une conspiration mondiale avec l'aide d'un agent du MI6 joué par Priyanka Chopra Jonas.

« J'ai fait beaucoup d'action dans ma carrière, donc je fais confiance à mon corps. Cela fait partie de mes compétences. Mais je travaille aussi avec une équipe de cascadeurs extraordinaire, et lorsque vous avez l'occasion de faire cela, vous repoussez en quelque sorte les limites. Et nous avons fait des cascades vraiment amusantes et cool, et oui, j'essaie de les faire en grande partie moi-même, mais je travaille aussi avec une doublure cascade extraordinaire - elle s'appelle Anisha Gibbs - sur ce film. », a indiqué l'actrice Priyanka Chopra Jonas.

Réalisé par Ilya Naishuller, le film met également en scène Paddy Considine, Stephen Root et Carla Gugino.

« Heads of State » commence à être diffusé dans le monde entier le 2 juillet sur Prime Video.