La Zimbabwéenne Kirsty Coventry prend officiellement ses fonctions au CIO

Élue en mars dernier lors de la 144e session du CIO en Grèce, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry succède officiellement à Thomas Bach ce 23 juin, après plus de dix ans de mandat.

Avec 49 voix sur 97 dès le premier tour, Coventry s’est imposée face à six autres candidats. Elle devient la première femme et la première Africaine à prendre la tête de l’organisation. "Il y a énormément d’attentes, c’est vrai. Et cela implique une grande responsabilité. Mais je suis profondément honorée d’avoir reçu cette opportunité, et très enthousiaste à l’idée de ce que l’avenir nous réserve. Le mouvement olympique fait partie intégrante de ma vie depuis de nombreuses années, et cette nouvelle étape me semble être une évolution naturelle'', confie-t-elle.

Figure adulée au Zimbabwe, Kirsty Coventry a fondé une académie de natation et lancé un programme sportif pour les enfants. Elle a aussi été ministre des Sports, s’attaquant aux abus et discriminations dans les milieux sportifs.

Déjà membre du CIO depuis 2013, Coventry connaît bien l’institution. Elle promet une continuité des valeurs olympiques, mais avec une approche plus connectée aux réalités de terrain.

Ancienne nageuse olympique, Kirsty Coventry a participé à cinq Jeux, remportant sept médailles, dont deux en or. Aujourd’hui, elle veut mettre le sport au service de l’éducation, de l’inclusion et des valeurs humaines, notamment dans les pays en développement.