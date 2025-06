Ouganda : le vélo comme moyen de transport pour l'accès aux soins

En Ouganda, pays d’Afrique de l’Est comptant 45 millions d’habitants, les efforts de promotion du vélo ciblent les agents de santé communautaire comme Abalo, qui visitent les foyers et signalent les problèmes aux autorités.

Le Buffalo Bicycle est une nouveauté dans la région. Vendu environ 200 dollars, il coûte trois fois plus cher qu’un vélo ordinaire bon marché, ce qui le rend méconnu et souvent inabordable pour beaucoup. Avec son cadre en acier solide, il reste hors de portée de la plupart des agents de santé communautaires, qui ne perçoivent pas encore de salaire.

Il est promu par l’organisation World Bicycle Relief, qui affirme que sa durabilité sur terrain difficile réduit les besoins de réparations et donc les coûts d’entretien. Ce vélo est aussi perçu comme un bien communautaire : n’importe qui dans le village peut venir demander à l’utiliser.

Un homme peut ainsi transporter sa femme enceinte pour un contrôle médical, une femme peut aller chercher ses médicaments contre le VIH, ou un enfant blessé peut être conduit à l’hôpital.

« Cela m’a beaucoup aidée, car lorsque je me déplace dans la communauté, je mets moins de temps. Cela me permet aussi de visiter davantage de foyers. Avant, notre centre de santé étant éloigné, il fallait marcher environ une heure et demie pour l’atteindre. Depuis qu’on nous a donné ce vélo, cela m’a énormément facilité les déplacements », explique Apio.

Hamuza Ali, responsable du suivi et de l’évaluation pour World Bicycle Relief, indique que l’organisation souhaite élargir la distribution de ces vélos dans d’autres régions pauvres et rurales, y compris dans des zones accueillant des réfugiés.

Il déclare :

« En résolvant les problèmes de mobilité dans ces régions, nous visons aussi à réduire le niveau de pauvreté et à fournir aux habitants des solutions pour augmenter les revenus de leurs ménages. Nous sommes désormais présents dans d’autres régions comme Fort Portal, Kabale, le Nil occidental à Yumbe, ainsi que dans les camps de réfugiés de Bidibidi et Adjumani. »

Une autre agente de santé communautaire, Lucy Abalo, affirme que le vélo permet aussi aux villageois de s’entraider.

« J’ai des patients ici qui vont chercher leurs médicaments, et c’est la chose la plus importante que ce vélo offre à cette communauté. Certains ont des maladies chroniques et récupèrent leurs antirétroviraux (ARV) dans notre centre de santé. Parfois, je suis occupée, mais ils peuvent prendre le vélo pour aller chercher leurs traitements », explique-t-elle.

World Bicycle Relief, une organisation à but non lucratif basée à Chicago, promeut le Buffalo Bicycle dans les zones reculées d’Afrique. Elle collabore avec les gouvernements, des ONG et d’autres partenaires utilisant ces vélos pour améliorer l’accès aux services de santé.

En tant qu’agente de santé communautaire de proximité (CHEW), elle a gagné la confiance des villageois qui peuvent frapper à sa porte en cas d’urgence. Elle s’occupe d’environ 8 000 personnes dans sa zone et doit se rendre au moins deux fois par semaine dans un centre de santé gouvernemental situé à environ 5 kilomètres pour aider à trier les patients.

Abalo a reçu son vélo Buffalo du ministre de la santé l’année dernière.

Sa voisine, Babara Akello, raconte qu’elle a déjà utilisé le vélo au moins six fois. La première fois pour se rendre à une consultation prénatale.

Akello, aujourd’hui maman d’un nourrisson, se dit reconnaissante pour le service qu’offre Abalo :

« Quand j’étais enceinte, le jour où je devais aller à la consultation, je l’informais pour qu’elle vienne m’aider et m’y emmener, car je n’avais pas de moyen de transport. Elle me disait qu’elle viendrait me chercher et me ramènerait. Maintenant, que j’ai le bébé, si je dois l’emmener, se faire vacciner, je la préviens et elle vient nous chercher. »

Les autorités sanitaires ougandaises reconnaissent que l’un des principaux défis des agents de santé communautaire est le manque de moyens de transport. La pauvreté empêche de nombreuses structures sanitaires de disposer d’ambulances ou même de carburant pour les faire fonctionner.

World Bicycle Relief, opérant localement sous le nom Buffalo Bicycles Uganda, a collaboré depuis 2023 avec les autorités sanitaires pour équiper 331 agents de santé dans 2 des 146 districts du pays.

Selon une étude publiée en mai par World Bicycle Relief, les agents de santé communautaire utilisant ces vélos ont constaté une augmentation de 108 % des foyers visités chaque semaine et le temps de trajet vers les centres de santé a été réduit de moitié.

Le rapport souligne que « la mobilité n’est pas un luxe dans le secteur de la santé », mais une nécessité vitale, a déclaré le directeur général Dave Neiswander.

Augustine Okwir, un responsable communautaire local, observe que les agents de santé contribuent également à sensibiliser la population sur les questions de santé :

« Je pense que la santé des habitants s’est améliorée. Avant, beaucoup de jeunes toussaient, mais grâce aux actions de sensibilisation menées à vélo, leur mode de vie a changé et la situation sanitaire est meilleure aujourd’hui. »

L’impact de ces vélos se fait sentir aussi bien en ville qu’en zone rurale.

Au centre de santé d’Ober (Ober Health Center IV), le personnel explique qu’il est désormais mieux informé sur la situation sanitaire des villages isolés, ce qui permet de détecter plus rapidement les épidémies.

Francesca Ayer, l’administratrice adjointe de l’hôpital, déclare :

« Ils nous aident à sensibiliser la population, à identifier certaines pathologies dans les communautés et à nous les signaler à temps, ce qui nous permet de réagir rapidement. Récemment, nous avons eu une épidémie de Mpox dans notre pays et ce sont eux, nos yeux sur le terrain, qui nous ont alertés les premiers. »

Le ministère de la Santé affirme soutenir la distribution élargie de ces vélos à travers le pays, car les agents de santé communautaires de première ligne sauvent chaque année un nombre incalculable de vies.