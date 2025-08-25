L'Angola remporte l'AfroBasket 2025 face au Mali

L’Angola a confirmé son statut d'équipe la plus titrée de l'histoire du tournoi de l’AfroBasket FIBA 2025, en remportant la finale face au Mali 70 - 43.

Le pays devient ainsi la nation la plus titrée d'Afrique avec un record de douze titres.

Il s'agit toutefois du premier titre africain de l'Angola depuis le tournoi de 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Les Angolais ont terminé leur campagne avec un bilan parfait de 6-0.

Le Mali quant à lui a terminé deuxième de l'AfroBasket pour la première fois de son histoire avec un bilan de 4-3.

Pour la troisième soirée consécutive, les 12 700 places de la Kilamba Arena, dans la capitale Luanda, ont été vendues pour voir jouer l'Angola.

Plus tôt dans la journée, le Sénégal a battu le Cameroun 98-72, s'assurant ainsi sa troisième place consécutive.

Childe Dundao, originaire d'Angola, a été élu meilleur joueur (MVP) du tournoi et sélectionné dans l'équipe type du tournoi 2025, tout comme son coéquipier Bruno Fernando et le duo malien composé de Mahamane Coulibaly et Aliou Diarra, ainsi que Brancou Badio, originaire du Sénégal.

Parmi les autres récompenses, citons le Fair Play (Madagascar), le meilleur rebondeur (Diarra), le meilleur tireur à trois points (Badio) et le meilleur marqueur (Badio).