Abou Dhabi accueille le premier forum réunissant les pays du Sud global

Abou Dhabi a accueilli ce mardi la première édition du Global South Economic Forum, rassemblant près de cent responsables politiques, universitaires et experts originaires de plus de vingt pays en développement.

Organisé par le Center of Geoeconomics for the Global South, en partenariat avec plusieurs institutions stratégiques et diplomatiques, ce forum d’envergure ambitionne de refonder les paradigmes économiques mondiaux pour favoriser une gouvernance plus équitable, inclusive et durable.

Alors que les pays du Sud représentent aujourd’hui 85 % de la population mondiale et plus de 40 % du produit intérieur brut global, leurs voix réclament une place légitime dans l’architecture décisionnelle internationale. Pour Mohammed Saqib, fondateur du Center of Geoeconomics for Global South, un tournant est amorcé : « Un nouvel ordre économique mondial est en train de se mettre en place. Nous sommes à l'aube d'un changement et je pense que les pays du Sud ont désormais suffisamment de voix pour se rassembler collectivement et prendre leurs propres décisions. Jusqu'à présent, le G7, ou plutôt le monde occidental, nous a gouvernés. Mais aujourd'hui, les choses changent, et elles changent très vite. »

Les débats ont notamment porté sur les crises géopolitiques, le déficit de financement du développement durable — estimé à 4 000 milliards de dollars annuels selon un rapport récent des Nations unies — et la compétition croissante pour la souveraineté technologique. Zhao Yuezhi, professeure à l’université Tsinghua en Chine, a rappelé que ce basculement appelle une mobilisation concertée : « Le XXIe siècle appartient au Sud. Nous avons donc besoin d’un nouvel ordre mondial. Le cœur de cet ordre mondial est la multipolarité et un développement durable plus égalitaire, inclusif et résilient. Ces objectifs importants requièrent des efforts conjoints de la part des pays du Sud. »

Face aux tensions croissantes sur la scène internationale, les participants ont unanimement appelé à renforcer la coopération Sud-Sud et à faire émerger une voix commune porteuse de stabilité, de progrès et d’équité sur l’échiquier global.