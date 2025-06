Kenya : tollé après une bavure policière lors des manifestations à Nairobi

Des activistes et le père d'un civil kenyan qui a été abattu à bout portant par la police lors des dernières manifestations concernant l'assassinat présumé d'un blogueur en garde à vue ont demandé que les responsabilités soient établies et que le policier qui a tiré sur lui soit inculpé.

A ce jour, Boniface Kariuki, 22 ans, est toujours en soins intensifs. Colporteur, il tenait un paquet de masques au moment des faits et aurait été pris dans une confrontation avec deux officiers à Nairobi, alors que des centaines de manifestants affrontaient la police.

«Je dirais que ces policiers doivent prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont aussi des enfants et que la personne qu'ils ont blessée est l'enfant de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est démené avant d'arriver là où il est. Il est allé à l'école et a traversé beaucoup d'épreuves et dans notre travail, qui consiste à colporter, il arrive que l'on soit blessé. Il restait à la maison pendant deux semaines et c'est moi qui m'occupais de lui. Je ressens donc beaucoup de douleur et cet officier de police a commis un crime et des mesures sévères devraient être prises à son encontre. », a déclaré Jonah Kariuki, père de Boniface, tué d'une balle dans la tête par la police.

L'un des agents, qui avait dissimulé son visage avec un masque, lui a tiré une balle dans la tête alors qu'il s'éloignait. Dans un communiqué, la police a fait part de son inquiétude et a indiqué que le policier avait été arrêté.

« Nous avons vu qu'il était gravement blessé, mais il y a tant de personnes qui ont été blessées par la police et par ces voyous. Nous devons demander des comptes à ces personnes. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays comme celui-ci. Ce pays s'appelle la République du Kenya, c'est-à-dire un pays gouverné par la loi et non par des voyous. Nous demandons donc que les manifestations de demain soient pacifiques et massives jusqu'à ce que nous obtenions des comptes pour tous les excès qui ont été commis par le régime de William Ruto et de ses acolytes. », a indiqué Okiya Omtatah, sénateur kenyan et militant des droits de l'homme.

Le Kenya a un passé de brutalités policières, et le président William Ruto s'est précédemment engagé à y mettre fin, ainsi qu'aux exécutions extrajudiciaires.

L'année dernière, plusieurs militants et manifestants ont été enlevés et tués par la police kenyane lors des manifestations contre la loi de finances.