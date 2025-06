Afrique du Sud : Ramaphosa veut renforcer les liens avec le G7

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa sud-africain était le seul chef d’Etat du continent invité au sommet du G7, au Canada.

Le président sud-africain a profité de sa présence au sommet de Kananaskis, dans la province de l'Alberta, pour obtenir du G7, le soutien des efforts de Pretoria en faveur de la création d’un ordre qui favorise un développement inclusif.

Ramaphosa avait sans nul doute aussi dans son agenda au Canada, l’affermissement des relations entre le G7 et le G20 dont son pays assure la présidence. Alors que des sujets d’échange ne manquent pas.

A l’image de la crise dans l’enclave palestinienne et l’escalade en cours entre Israël et l’Iran. Conflit qui était du reste au menu du sommet du groupe des 7 pays les plus avancés.

"Les dirigeants du G7 ont également réitéré leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont clairement indiqué que l'Iran est la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Et nous avons toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne doit jamais avoir d'arme nucléaire. Nous demandons instamment que la résolution de la crise iranienne conduise à une désescalade plus large des hostilités, y compris un cessez-le-feu à Gaza", a déclaré Mark Carney, Premier ministre du Canada.

C’est dans ce contexte que le président sud-africain a présenté le G7 ‘’ comme un partenaire stratégique avec lequel il entend nouer des relations en matière d’investissement, de financement du développement et de changement climatique entre autres.