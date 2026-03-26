France : l'Afrique du Sud n'est plus invitée au sommet du G7 prévu en juin

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été écarté du sommet du G7 prévu en du 15 au 17 juin 2026 à Évian-les-Bains juin , en France, en raison de pressions exercées par les États-Unis, selon la présidence sud-africaine.

D’après son porte-parole Vincent Magwenya, cette décision fait suite à des pressions « soutenues » de Washington. « Nous avons appris que la France a dû retirer son invitation à l’Afrique du Sud pour participer à la réunion du G7 », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis auraient menacé de boycotter le sommet si Pretoria y participait.

Les tensions entre Donald Trump et le gouvernement sud-africain se sont intensifiées ces derniers mois, portant sur des questions commerciales et raciales. Le président américain a notamment imposé des droits de douane élevés sur les exportations sud-africaines et critiqué les politiques du pays, destinées à corriger les inégalités héritées de l’apartheid, qu’il juge discriminatoires envers les populations blanches.

Les désaccords se sont également étendus à la scène internationale, notamment après la décision de Pretoria de saisir la Cour internationale de justice contre Israël, un allié des États-Unis, pour des accusations de génocide dans la guerre à Gaza.

Pourtant, lors du sommet du G20 organisé à Johannesburg, le président français Emmanuel Macron avait personnellement invité Cyril Ramaphosa à prendre part au G7, rappelle le porte-parole de la présidence sudafricaine. Malgré cet incident, Pretoria a tenu à rassurer sur ses relations avec Paris, affirmant que cette situation n’affecterait pas la solidité des liens bilatéraux entre les deux pays.

Enfin, la présidence sud-africaine a souligné sa volonté de maintenir un dialogue constructif avec les États-Unis, rappelant que les relations entre les deux nations dépassent le cadre de l’administration actuelle et devraient perdurer au-delà du mandat en cours. Le G7 regroupe sept pays parmi les plus industrialisés de la planète. Les travaux du groupe sont régulièrement élargis à des pays invités, à l’instar cette année du Brésil, de l’Inde, de la Corée du Sud ou encore le Kenya.