Conflit Israël-Iran : une 5e nuit consécutive de frappes mutuelles

Les sirènes d'alerte ont retenti à deux reprises à l'aube dans plusieurs zones du pays. Des sirènes ont sonné à 23h25 (heure de Paris) dans le ciel d'Israël, mais juste avant minuit, l'armée israélienne a abaissé le niveau d'alerte.

Pour la cinquième nuit consécutive, les forces armées iranienne ont continué de tirer des missiles en direction d'Israël.

Dans la nuit, Les Gardiens de la Révolution, ont annoncé des frappes "sans interruption jusqu'à l'aube" sur Israël. Côté iranien, de fortes explosions ont été entendues dans la capitale.

Ce lundi, l'armée israélienne a bombardé le siège de la télévision d'État iranienne, détruisant une partie du batiment.

"Le régime israélien a délibérément frappé des zones civiles densément peuplées dans plusieurs grandes villes iraniennes où vivent des millions de personnes. Jusqu'à présent, 1480 personnes ont été tuées ou blessées. Au moins 224 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués.[...] L'Iran défendra résolument sa sécurité et son intégrité territoriale. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les moyens militaires et économiques impliqués dans l'agression. L'Iran ne cherche pas la guerre ou l'escalade, mais nous n'hésiterons pas à défendre notre peuple, notre territoire et notre souveraineté.", a déclaré Amir Saeid Iravani - Ambassadeur d'Iran à l'ONU.

Si Israël dit viser des sites nucléaires et des bases militaires, l'Iran accuse Tsahal d'avoir attaqué un hôpital dans l'ouest ainsi que des zones résidentielles ces derniers jours. Malgré les bombardements en surface, la salle souterraine du site nucléaire de Natanz, pilier du programme du pays a pour l'heure préservée.

"Vous voulez une désescalade comme nous voulons une désescalade. Retirez les armes nucléaires des mains de l'Iran. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est très simple. L'escalade signifie se précipiter sur la bombe. L'escalade, c'est nous attaquer avec des missiles de partout, c'est ça l'escalade", a indiqué Isaac Herzog, président israélien.

"Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement", a de son côté averti lundi le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social, après qu'Israël a déjà appelé les habitants de la capitale iranienne vivant à proximité de sites militaire à quitter les lieux.

Avant de quitter prématurément le sommet du G7 à cause du conflit, Donald Trump a assuré depuis le Canada qu'un "accord allait être signé" pour mettre fin au conflit.