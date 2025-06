21 pays arabes condamnent l'attaque d'Israël contre l'Iran

Les ministres des affaires étrangères de 21 pays arabes et islamiques ont publié lundi une déclaration commune qui condamne l'agression militaire israélienne en cours contre l'Iran, qui provoque une escalade des tensions au Moyen-Orient.

La déclaration a été publiée par les ministres des affaires étrangères de l'Algérie, du Bahreïn, du Brunei Darussalam, des Comores, de Djibouti, de l'Égypte, de la Gambie, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, de la Libye, de la Mauritanie, du Pakistan, du Qatar, de l'Arabie saoudite, de la Somalie, du Soudan, de la Turquie, d'Oman, du Tchad et des Émirats arabes unis.

Le texte indique que les frappes israéliennes sur l'Iran violent les principes de la Charte des Nations unies. Il souligne également la nécessité de "respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États" et "d'adhérer aux principes de bon voisinage et de règlement pacifique des différends".

Le conflit entre Israël et l'Iran est entré dans sa cinquième journée, faisant de nombreuses victimes de part et d'autre. L'escalade a commencé par des frappes aériennes israéliennes sur l'Iran le 13 juin.