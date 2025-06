Conflit Israël-Iran : Téhéran intensifie ses représailles

L’Iran a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une salve de plus d’une centaine de missiles sur Israël, au quatrième jour d’un affrontement militaire direct et sans précédent entre les deux puissances régionales. Cette attaque constitue une réponse directe aux frappes israéliennes ayant visé, depuis vendredi, des infrastructures militaires et nucléaires iraniennes, faisant plus de 224 morts selon les autorités de Téhéran.

Peu avant l’aube, de puissantes explosions ont retenti dans Tel-Aviv, alors que les systèmes de défense israéliens tentaient d’intercepter les projectiles entrants. À Petah Tikva, une ville du centre d’Israël, un missile a frappé un immeuble résidentiel, provoquant la mort de quatre personnes âgées et blessant 87 autres civils. Une femme de 30 ans est dans un état grave. Les secouristes poursuivaient encore leurs recherches lundi matin pour retrouver d’éventuels survivants piégés sous les décombres.

« Nous voyons clairement que nos civils sont pris pour cible », a déclaré Dean Elsdunne, porte-parole de la police israélienne, devant l’immeuble détruit.

L’armée israélienne a répliqué en affirmant avoir frappé dix centres de commandement à Téhéran appartenant à la Force Qods, branche externe des Gardiens de la révolution. Ces installations sont accusées de coordonner des opérations militaires dans la région, notamment via des groupes alliés en Syrie, au Liban et à Gaza.

La riposte iranienne avait été annoncée dès dimanche soir par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui avait conditionné un arrêt des frappes à une cessation des bombardements israéliens.

Lundi, les Gardiens de la révolution ont durci leur ton, promettant de nouvelles frappes « plus fortes, plus sévères, plus précises et plus destructrices ».

Les chiffres officiels avancés par les autorités iraniennes font état de 1 277 blessés depuis le début des frappes israéliennes, mais des ONG comme Human Rights Activists, basée à Washington, estiment que le bilan réel dépasse les 400 morts, dont près de la moitié seraient des civils.

Israël, pour sa part, justifie ses actions militaires par la nécessité d’empêcher l’Iran de développer l’arme nucléaire. Les cibles déclarées incluent des centres d’enrichissement d’uranium, des laboratoires et des responsables scientifiques. L’Iran continue d’affirmer que son programme est à usage exclusivement civil. Pourtant, les inspecteurs internationaux notent que le pays a accumulé des stocks d’uranium enrichi proches du seuil militaire. Selon plusieurs experts occidentaux, il disposerait aujourd’hui de la capacité technique de produire une arme nucléaire en quelques mois.

Alors que les deux pays s'enfoncent dans une confrontation ouverte, aucune tentative de médiation n’a pour l’instant émergé. Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont appelé lundi à la « cessation immédiate des hostilités ».

Le risque d’un élargissement du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient reste élevé, au moment où les appels au cessez-le-feu demeurent ignorés des deux camps.