USA : couvre-feu à Los Angeles, la Garde nationale toujours déployée

Les dirigeants de Los Angeles ont imposé un couvre-feu dans le centre-ville mardi.

La maire démocrate de la ville, Karen Bass, déclaré à la presse, qu’elle souhaitait ainsi mettre fin aux actes de vandalisme et de pillage. Le couvre-feu sera en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin.

Cette mesure intervient alors que le recours du président Donald Trump à la Garde nationale s’est intensifié en réponse aux manifestations contre la répression de l’immigration du chef d’état.

Le mouvement de protestation arrivait à son cinquième jour quand le couvre-feu a été imposé.

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a demandé à un tribunal de mettre fin d'urgence à l'aide apportée par l'armée aux agents fédéraux de l'immigration, certains gardes se tenant désormais en protection autour des agents qui procèdent à des arrestations. Il a déclaré que cela ne ferait qu'accroître les tensions et favoriser les troubles civils.*

Le juge a choisi de ne pas statuer immédiatement, donnant à l'administration plusieurs jours pour poursuivre ces activités avant une audience jeudi.

Ce changement rapproche les troupes de la participation à des actions de maintien de l'ordre, telles que les déportations, comme l'a promis M. Trump dans le cadre de la répression de l'immigration menée par son administration.*

La Garde a le pouvoir de détenir temporairement les personnes qui attaquent les officiers, mais toute arrestation doit être effectuée par les forces de l'ordre.

M. Trump a activé plus de 4 000 membres de la Garde nationale et 700 Marines malgré les objections des dirigeants des villes et des États. Ils ont été déployés à l'origine pour protéger les bâtiments fédéraux.