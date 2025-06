Guerre Israël-Hamas : 5 pays sanctionnent 2 ministres de Netanyahou

La Nouvelle-Zélande, le Canada, la Norvège, l’Australie et le Royaume-Uni ont sanctionné deux membres du gouvernement Netanyahu. Il s’agit des ministres israéliens de la défense et des finances

Ces deux hommes sont accusés d’incitation à la violence contre les Palestiniens. Mais ce n'est pas tout. Ils sont par ailleurs accusés de soutenir l'expansion des colonies et la poursuite des opérations de Tsahal à Gaza.

"Ces deux individus, Ben-Gvir et Smotrich, incitent à la violence contre le peuple palestinien depuis des mois et des mois. Ils ont encouragé des violations flagrantes des droits de l'homme. Nous avons soulevé cette question auprès du gouvernement israélien, à la fois en privé et en public. Avec nos partenaires, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, nous annonçons aujourd'hui des sanctions à l'encontre de ces individus parce que nous avons été absolument clairs : cela doit cesser et nous sommes en faveur d'une solution à deux États ; la violence des colons que nous avons observée en Cisjordanie, en particulier, est tout à fait inacceptable et doit cesser", a déclaré David Lammy, ministre britannique des affaires étrangères.

Les deux responsables risquent l’interdiction de voyager et un gel de leur avoir.