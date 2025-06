USA : ce qu'il faut retenir de la "travel ban" de Trump

Le président Donald Trump a interdit aux ressortissants de 12 pays de se rendre aux États-Unis et a restreint l'accès aux ressortissants de sept autres pays, invoquant des préoccupations de sécurité nationale pour ressusciter et élargir une politique emblématique de son premier mandat qui affectera principalement les personnes originaires d'Afrique et du Moyen-Orient.

L'interdiction annoncée s'applique aux ressortissants de l'Afghanistan, du Myanmar, du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen. Les restrictions renforcées s'appliquent aux ressortissants du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela qui se trouvent en dehors des États-Unis et ne possèdent pas de visa en cours de validité.

Cette politique est entrée en vigueur lundi et n'a pas de date limite. Voici ce qu'il faut savoir sur les nouvelles règles :

Comment Trump a justifié l'interdiction

Depuis son retour à la Maison-Blanche, M. Trump a lancé une campagne d'application des lois sur l'immigration qui a repoussé les limites du pouvoir exécutif et s'est heurtée aux juges fédéraux qui tentaient de le freiner.

L'interdiction de voyager découle d'un décret pris le 20 janvier par M. Trump, qui demande au département d'État, au ministère de la Sécurité intérieure et au directeur du renseignement national de rédiger un rapport sur les "attitudes hostiles" à l'égard des États-Unis.

L'objectif est de "protéger les citoyens des étrangers qui ont l'intention de commettre des attentats terroristes, de menacer notre sécurité nationale, d'épouser une idéologie haineuse ou d'exploiter les lois sur l'immigration à des fins malveillantes", a déclaré l'administration.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, M. Trump a fait le lien entre cette nouvelle interdiction et l'attentat terroriste perpétré à Boulder, dans le Colorado, en affirmant qu'il mettait en évidence les dangers posés par certains visiteurs qui dépassent la durée de validité de leur visa. L'homme inculpé dans l'attentat est originaire d'Égypte, un pays qui ne figure pas sur la liste des pays soumis à des restrictions établie par M. Trump. Les autorités américaines affirment qu'il a dépassé la durée de validité de son visa de touriste.

Qui est exempté de l'interdiction ?

Les détenteurs d'une carte verte Les personnes ayant la double nationalité, y compris les citoyens américains qui ont également la nationalité d'un des pays interdits. Certains athlètes : les athlètes et leurs entraîneurs qui se rendent aux États-Unis pour la Coupe du monde, les Jeux olympiques ou tout autre événement sportif majeur déterminé par le secrétaire d'État américain. Les Afghans qui ont travaillé pour le gouvernement américain ou ses alliés en Afghanistan et qui sont titulaires d'un visa spécial d'immigrant afghan. Les Iraniens appartenant à une minorité ethnique ou religieuse qui fuient les poursuites judiciaires Certains ressortissants étrangers employés par le gouvernement américain qui ont servi à l'étranger pendant au moins 15 ans, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants. Les personnes qui ont obtenu l'asile ou qui ont été admises aux États-Unis en tant que réfugiés avant l'entrée en vigueur de l'interdiction. Les personnes ayant des membres de leur famille aux États-Unis qui demandent un visa pour leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents. Diplomates et fonctionnaires de gouvernements étrangers en visite officielle Les personnes qui se rendent au siège de l'ONU à New York uniquement pour des affaires officielles de l'ONU. Représentants d'organisations internationales et de l'OTAN en visite officielle aux États-Unis. Enfants adoptés par des citoyens américains

Quels sont les pays concernés ?

M. Trump a déclaré que les ressortissants des pays visés par l'interdiction posaient des risques "liés au terrorisme" et à la "sécurité publique", ainsi que des risques de dépassement de la durée de validité de leur visa. Il a également indiqué que certains de ces pays présentaient des lacunes en matière de contrôle et de vérification, ou qu'ils avaient toujours refusé de reprendre leurs ressortissants.

Ses conclusions s'appuient largement sur un rapport annuel de la sécurité intérieure concernant les touristes, les hommes d'affaires et les étudiants qui dépassent la durée de validité des visas américains et arrivent par avion ou par bateau, en pointant du doigt les pays dont le pourcentage de ressortissants qui restent après l'expiration de leur visa est élevé.

"Nous ne voulons pas d'eux", a déclaré M. Trump.

L'inclusion de l'Afghanistan a suscité la colère de certains partisans qui ont œuvré à la réinstallation de sa population. L'interdiction prévoit des exceptions pour les Afghans titulaires d'un visa d'immigrant spécial, qui sont généralement ceux qui ont travaillé le plus étroitement avec le gouvernement américain pendant la guerre qui a duré deux décennies dans ce pays.

La liste peut être modifiée, a indiqué l'administration dans un document, si les autorités des pays désignés apportent des "améliorations matérielles" à leurs propres règles et procédures. De nouveaux pays peuvent être ajoutés "au fur et à mesure que des menaces apparaissent dans le monde".

Directives du département d'État

Le département d'État a demandé vendredi aux ambassades et consulats des États-Unis de ne pas révoquer les visas précédemment délivrés aux personnes originaires des 12 pays visés par l'interdiction.

Dans un câble envoyé à toutes les missions diplomatiques américaines, le département a indiqué qu" aucune mesure ne doit être prise pour les visas délivrés qui ont déjà quitté la section consulaire" et qu" aucun visa délivré avant la date d'entrée en vigueur ne doit être révoqué en vertu de cette proclamation".

Toutefois, les demandeurs de visa des pays concernés dont les demandes ont été approuvées mais qui n'ont pas encore reçu leur visa seront refusés, selon le câble signé par le secrétaire d'État Marco Rubio. Et, à moins qu'un demandeur ne réponde à des critères étroits d'exemption à l'interdiction, sa demande sera rejetée à partir de lundi.

En quoi l'interdiction diffère de celle de 2017

Au début de son premier mandat, Donald Trump a pris un décret interdisant aux citoyens de sept pays majoritairement musulmans, à savoir l'Irak, la Syrie, l'Iran, le Soudan, la Libye, la Somalie et le Yémen, de se rendre aux États-Unis.

Ce fut l'un des moments les plus chaotiques et les plus confus de sa jeune présidence. Les voyageurs originaires de ces pays se sont vu interdire l'accès aux vols à destination des États-Unis ou ont été retenus dans les aéroports américains après leur arrivée. Il s'agissait d'étudiants et de professeurs, ainsi que d'hommes d'affaires, de touristes et de personnes rendant visite à des amis ou à des membres de leur famille.

Le décret, souvent appelé "interdiction des musulmans" ou "interdiction de voyager", a été remanié à la suite de contestations judiciaires jusqu'à ce qu'une version soit confirmée par la Cour suprême en 2018. Cette interdiction concernait diverses catégories de voyageurs et d'immigrants originaires d'Iran, de Somalie, du Yémen, de Syrie et de Libye, ainsi que des Nord-Coréens et certains représentants du gouvernement vénézuélien et leurs familles.

Réactions à l'ordonnance de Trump

Le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro a condamné l'interdiction de voyager, la qualifiant dans un communiqué de "campagne de stigmatisation et de criminalisation" contre les Vénézuéliens.

Le président tchadien Mahamat Deby Itno a déclaré que son pays suspendrait les visas pour les citoyens américains en réponse à l'interdiction. Les groupes d'aide et de réinstallation de réfugiés ont également dénoncé cette mesure.

"Cette politique n'a rien à voir avec la sécurité nationale : elle vise à semer la division et à dénigrer les communautés qui recherchent la sécurité et des perspectives aux États-Unis", a déclaré Abby Maxman, présidente d'Oxfam America. Mais les réactions à l'interdiction vont de la colère au soulagement et au soutien prudents.

En Haïti, les stations de radio ont reçu une multitude d'appels jeudi de la part d'auditeurs en colère, dont beaucoup ont déclaré être des Haïtiens vivant aux États-Unis et qui ont accusé M. Trump d'être raciste, notant que les habitants de plusieurs des pays ciblés sont noirs.

L'Américaine d'origine haïtienne Elvanise Louis-Juste, qui se trouvait dimanche à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, en attente d'un vol pour la Floride, son État d'origine, a déclaré que de nombreux Haïtiens souhaitant venir aux États-Unis cherchaient simplement à échapper à la violence et à l'agitation dans leur pays.

"J'ai de la famille en Haïti, donc c'est assez bouleversant à voir et à entendre", a déclaré Mme Louis-Juste, 23 ans, à propos de l'interdiction de voyager. "Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est très perturbant."

William Lopez, un investisseur immobilier de 75 ans qui est arrivé de Cuba en 1967, soutient l'interdiction de voyager.

"Ce sont des gens qui viennent mais ne veulent pas travailler, ils soutiennent le gouvernement cubain, ils soutiennent le communisme", a déclaré Lopez dans un restaurant près de Little Havana à Miami. "Ce que fait l'administration Trump est parfaitement bon".