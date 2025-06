"Travel ban" de Tump : quels impacts sur le Mondial et les JO 2026 ?

Le président américain Donald Trump déclare souvent que la Coupe du monde de football de 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028 font partie des événements qu'il attend avec le plus d'impatience au cours de son second mandat.

Pourtant, il existe une grande incertitude concernant les politiques de visa pour les visiteurs étrangers qui prévoient de se rendre aux États-Unis pour les deux plus grands événements sportifs.

La dernière interdiction de voyager imposée par M. Trump aux ressortissants de 12 pays a soulevé de nouvelles questions quant à l'impact sur la Coupe du monde et les Jeux olympiques d'été, qui dépendent de l'ouverture des hôtes au monde.

Quelle est la politique en matière d'interdiction de voyager ?

Ce lundi, les citoyens de 12 pays devraient être interdits d'entrée aux États-Unis. Il s'agit de l'Afghanistan, du Myanmar, du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen.

Des restrictions plus sévères s'appliqueront aux visiteurs en provenance de sept autres pays : Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan et Venezuela. M. Trump a déclaré que certains pays avaient des procédures de contrôle et de vérification "déficientes" ou qu'ils avaient toujours refusé de reprendre leurs propres citoyens.

Quel est l'impact sur la Coupe du monde et les Jeux olympiques ?

L'Iran, puissance du football en Asie, est le seul pays ciblé à s'être qualifié jusqu'à présent pour la Coupe du monde qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique dans un an.

Cuba, Haïti et le Soudan sont en lice. La Sierra Leone pourrait rester en lice grâce à plusieurs matchs éliminatoires. Le Burundi, la Guinée équatoriale et la Libye ont des chances très limitées.

Mais tous devraient pouvoir envoyer des équipes à la Coupe du monde s'ils se qualifient, car la nouvelle politique prévoit des exceptions pour "tout athlète ou membre d'une équipe sportive, y compris les entraîneurs, les personnes jouant un rôle de soutien nécessaire et les parents proches, voyageant pour la Coupe du monde, les Jeux olympiques ou tout autre événement sportif majeur déterminé par le secrétaire d'État".

Environ 200 pays pourraient envoyer des athlètes aux Jeux d'été, y compris ceux visés par les dernières restrictions de voyage. Les exceptions devraient s'appliquer à eux aussi si l'interdiction est maintenue sous sa forme actuelle.

Qu'en est-il des supporters ?

L'interdiction de voyager ne mentionne aucune exception pour les supporters des pays visés qui souhaitent se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. Même avant l'interdiction de voyager, les supporters de l'équipe de football d'Iran vivant dans ce pays avaient déjà des difficultés à obtenir un visa pour se rendre à la Coupe du monde.

Il n'en reste pas moins que les supporters d'équipes nationales ont souvent un profil différent de celui des supporters d'équipes de clubs qui se rendent à l'étranger pour participer à des compétitions internationales telles que la Ligue des champions de l'UEFA.

Pour de nombreux pays, les supporters qui se rendent à la Coupe du monde - un plan de voyage coûteux avec des prix de vols et d'hôtels élevés - font souvent partie de la diaspora, sont plus riches et peuvent disposer de différents passeports.

Un visiteur de la Coupe du monde est généralement plus dépensier et présente moins de risques pour la planification de la sécurité du pays hôte.

Les visiteurs des Jeux olympiques sont souvent des clients encore plus haut de gamme, bien que le tourisme pour les Jeux d'été soit nettement moins important que pour la Coupe du monde, et que la plupart des 19 pays actuellement ciblés soient encore moins nombreux.

Comment les USA travaillent avec la FIFA et les responsables olympiques ?

Depuis 2018, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a publiquement établi des liens étroits avec M. Trump - trop étroits selon certains. Il a invoqué la nécessité d'assurer le bon déroulement des opérations de la FIFA lors d'un tournoi qui générera une grande majorité des 13 milliards de dollars de recettes attendues de l'instance du football entre 2023 et 2026.

M. Infantino était assis à côté de M. Trump lors de la réunion du groupe de travail de la Maison Blanche le 6 mai, à laquelle participait notamment la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem. Le principal délégué de la FIFA au sein du groupe de travail est un allié de M. Infantino, Carlos Cordeiro, un ancien associé de Goldman Sachs dont le mandat de deux ans en tant que président de la Fédération américaine de football s'est terminé par une controverse en 2020.

Les problèmes de visa et de sécurité auxquels la FIFA est confrontée - y compris lors de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes qui débute la semaine prochaine à Miami - peuvent aider les organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles à peaufiner leurs plans.

Reunions discrètes

"Il était très clair dans la directive que les Jeux olympiques nécessitaient une attention particulière et je tiens à remercier le gouvernement fédéral de l'avoir reconnu", a déclaré Casey Wasserman, président de LA28, jeudi à Los Angeles.

"Il est très clair que le gouvernement fédéral comprend qu'il s'agit d'un environnement qu'il doit accommoder et prendre en charge", a-t-il ajouté. "Nous sommes convaincus que cela va continuer. Cela a été le cas jusqu'à présent et ce sera certainement le cas tout au long des Jeux."

En mars, lors d'une réunion du CIO en Grèce, M. Wasserman a déclaré avoir eu deux réunions discrètes avec M. Trump et a indiqué que le département d'État disposait d'un "bureau complet" pour aider à préparer le traitement des visas à court terme au cours de l'été 2028 - bien que l'accent soit mis sur les équipes plutôt que sur les supporters.

Nicole Hoevertsz, membre du CIO et présidente de la commission de coordination pour LA28, s'est dite "tout à fait confiante" que le gouvernement américain coopérera, comme il l'a fait lors de l'organisation des précédents Jeux olympiques.

"C'est un point que nous allons certainement examiner et dont nous allons nous assurer qu'il est également garanti", a-t-elle déclaré. "Nous sommes très confiants quant à la réalisation de cet objectif. Je suis sûre que cela va être bien exécuté".

Qu'ont fait les autres pays hôtes ?

La Russie, hôte de la Coupe du monde 2018, a permis aux supporters d'entrer dans le pays avec un billet de match faisant office de visa. Le Qatar a fait de même quatre ans plus tard. Toutefois, les deux gouvernements ont également vérifié les antécédents de tous les visiteurs venant assister aux tournois de football qui durent un mois.

Les gouvernements ont déjà refusé l'entrée à des visiteurs indésirables. Pour les Jeux olympiques de Londres en 2012, le président du Belarus, Alexander Lukashenko, qui est encore aujourd'hui le dirigeant autoritaire de ce pays, s'est vu refuser un visa alors qu'il dirigeait également l'instance olympique nationale. Le CIO l'a également suspendu des Jeux olympiques de Tokyo en 2021.