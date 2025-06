Liban : le tourisme veut retrouver son lustre

Le Liban cherche à attirer les riches touristes du Golfe pour relancer son économie déchirée par la guerre.

Des feux d'artifice illuminent le ciel nocturne au-dessus de l'emblématique hôtel Saint-Georges de Beyrouth sur fond des chansons des années 1960 et 1970.

La capitale du Liban retrouve progressivement ses vibrations. Les autorités cherchent à attirer les riches touristes du Golfe profitant de la perte de vitesse du mouvement armé Hezbollah. Alors que le tourisme local plombé par des années de guerre est en quête de rédemption. Le secteur représentait près de 20 % de l'économie libanaise avant son effondrement en 2019.

'' Le tourisme est un catalyseur important et il est donc très important que les interdictions soient levées, que les réformes soient faites, que les bonnes décisions soient prises et que la confiance soit regagnée '' Les lignes bougent. Des plages sont prises d’assaut. Les touristes des Émirats arabes unis et du Koweït sont de retour après des années d’absence. Les hôtels affirment que les réservations ont été nombreuses.

"Après avoir traversé une guerre qui a pesé lourdement sur tous les Libanais, et après des années de boycott par les Arabes et nos frères du Golfe, nous nous attendons cette année à être toujours pleins, comme vous pouvez le voir, et nous sommes encore au mois de mai. Nous nous attendons à ce que le tourisme soit très fort cette année. Lorsque nous parlons aux agences de voyage, elles nous disent toutes qu'elles sont complètes, et toutes les compagnies aériennes sont complètes pour le Liban, il n'y a pas de billets à réserver", raconte Laura Khazen Lahoud, ministre du Tourisme du Liban :

Ces jet-skis incarnent l’espoir pour le Liban alors que la pauvreté touche la moitié de sa population de près de 6 millions d'habitants. Avec une inflation grandissante et une monnaie locale, la livre libanaise qui a perdu 90 % de sa valeur.

"Les touristes nous ont manqué dans notre pays, et ces vibrations nous ont manqué, tout le monde dans le monde veut venir au Liban en été, ils veulent venir à Batroun, ils veulent venir profiter du climat du Liban, que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Cela nous redonne de l'espoir. L'espoir que nous avions perdu ces dernières années à cause de ce qui s'est passé dans le pays", explique Lea, propriétaire d'une maison d'hôtes.

Pour maintenir le cap, Beyrouth veut désarmer le Hezbollah et renouer les liens avec l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe.